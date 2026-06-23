Bintang Timnas Inggris Djed Spence Tanggapi Video Viral saat Thomas Tuchel Meneriakinya di Sesi Latihan

Djed Spence berbagi pandangan positif tentang pelatih Thomas Tuchel. (ig @djedspence)
JawaPos.com - Sebuah momen menarik dari sesi latihan timnas Inggris jelang laga kedua Piala Dunia 2026 mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video yang beredar luas, pelatih Thomas Tuchel terdengar berteriak kepada Djed Spence dengan instruksi singkat namun tegas.
"Djed, Djed, Djed bangun! Bangun!" seru Thomas Tuchel ketika bek sayap tersebut terlihat sedikit terlambat merespons latihan.
Cuplikan tersebut langsung viral dan ditonton jutaan kali. Namun, Djed Spence sama sekali tidak mempermasalahkan cara sang pelatih memperlakukannya.
Inggris tengah bersiap menghadapi Ghana setelah mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Kemenangan berikutnya akan memastikan The Three Lions lolos ke fase gugur sebagai juara grup. Karena itu, Tuchel diketahui menerapkan standar tinggi dalam setiap sesi latihan.
Melansir Talksport, menurut Spence, hal tersebut justru menjadi sesuatu yang positif.
"Ya, saya pikir itu normal. Dia manajer hebat dan dia menginginkan yang terbaik dari para pemainnya. Dia menuntut standar yang tinggi, dan untuk turnamen ini, kita harus siap, kita harus jujur. Saya rasa setiap sesi harus berkualitas tinggi dan itulah yang dia tuntut. Itu bagus," tutur Djed Spence.
Bek berusia 25 tahun tersebut juga mengaku sama sekali tidak tersinggung ketika Tuchel meneriakinya di depan rekan-rekan setimnya. "Tidak ada perasaan apa pun, sebenarnya. Lagipula aku tidak akan berada di sana, dan dia mengatakan hal itu kepada semua orang," ucap dia.
"Tidak, tidak, tidak, kebebasan hanyalah bagian dari permainan. Jika dia membutuhkan saya untuk melakukan apa pun, saya akan melakukannya. Itu hanyalah bagian dari permainan, sebenarnya," ungkap Djed Spence.
Sikap santai Spence menunjukkan bahwa para pemain Inggris memahami karakter Tuchel yang dikenal sangat detail dan selalu menuntut kesempurnaan.
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