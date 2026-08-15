Manchester City Era Enzo Maresca Mulai Terlihat, Warisan Pep Guardiola Dipertahankan

JawaPos.com - Manchester City mulai menunjukkan wajah baru di bawah Enzo Maresca. Meski masih berada dalam tahap pramusim, sejumlah perubahan dalam permainan The Citizens sudah mulai terlihat.

Maresca memang datang dengan tugas berat. Ia menggantikan Pep Guardiola yang selama hampir satu dekade membawa Manchester City meraih berbagai kesuksesan. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak memperkirakan gaya bermain City tidak akan mengalami perubahan besar.

Maresca sendiri punya hubungan dekat dengan Guardiola. Ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih Guardiola di Manchester City. Namun, pengalaman tersebut tidak membuat Maresca sekadar meniru mantan mentornya.

Pelatih asal Italia itu mulai menunjukkan pendekatan yang menjadi ciri khasnya.

Salah satu kesamaan paling jelas adalah penggunaan positional play.

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Manchester City masih berusaha menguasai bola, mengontrol pertandingan dan menempatkan pemain sesuai posisi untuk menciptakan keuntungan ketika menyerang.

Konsep rest defence juga tetap menjadi bagian penting. Ketika City menyerang, beberapa pemain tetap berada di belakang bola untuk mengantisipasi serangan balik lawan.

Dalam pertandingan pramusim melawan Inter Milan, City bahkan mencatat penguasaan bola hingga 64 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa prinsip dasar era Guardiola masih cukup kuat.

Namun, struktur permainan Maresca memiliki perbedaan.