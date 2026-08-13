15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi (Bein Sports)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo telah mengirimkan pesan berisi 15 kata kepada rival sepak bolanya sejak lama, Lionel Messi, menyusul kabar duka meninggalnya sang ayah, Jorge, pekan lalu.
Jorge, 68 tahun, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu setelah lama menderita sakit. Hal ini terjadi hanya beberapa minggu setelah putranya bermain di final Piala Dunia 2026.
Messi sempat diliputi emosi setelah mencetak gol dalam pertandingan pembuka grup Argentina melawan Aljazair; bintang Inter Miami itu kemudian mengungkapkan bahwa ia menangis karena kondisi kesehatan ayahnya.
Messi telah kembali ke lapangan sejak menempati posisi kedua di Piala Dunia, bermain untuk Inter Miami melawan Columbus dan San Luis. Kini, belum ada kepastian kapan ia akan kembali bermain untuk klubnya setelah kehilangan yang sangat berat ini.
Pemain berusia 39 tahun itu kini telah menyampaikan penghormatan yang menyentuh bagi sang ayah, sosok yang selalu mengikuti perjalanan kariernya. Ia mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan ayahnya tidak memungkinkan untuk bepergian menyaksikan langsung laga final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol.
"Setiap kali pertandingan usai, aku selalu menantikan dan merindukan pesan darimu. Saat itulah aku menyadari betapa parahnya kondisimu. Meski begitu, aku terus berjuang untuk melangkah sejauh mungkin, hanya demi memberimu lebih banyak waktu agar kau bisa menyaksikan sebuah pertandingan."
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"Kami berhasil mencapai final, namun kau tak bisa hadir di sana. Aku ingin memenangkannya untuk kubawa kepadamu dan memperlihatkan trofi baru itu. Aku gagal—kakiku tak lagi sanggup menopang. Kali ini aku mencoba memaksakan diri melawan rasa sakit fisik itu, namun aku tak mampu."
"Saya tidak pernah bisa merasa bugar secara fisik."
Ronaldo, yang sepanjang kariernya bersaing dengan Messi untuk diakui sebagai yang terbaik di lapangan, menunjukkan rasa hormat yang mendalam di antara kedua ikon tersebut. Ia menanggapi pesan menyentuh yang diunggah Messi di media sosial, seraya mendoakan yang terbaik bagi Messi dan keluarganya di masa-masa sulit yang sedang mereka alami.
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