Tunda Perburuan 1.000 Gol Bersama Inter Miami, Lionel Messi Masih Berduka Atas Kepergian sang Ayah

Lionel Messi (Instagram @leomessi)
JawaPos.com - Lionel Messi harus menepi dari aktivitas sepak bola setelah kehilangan sang ayah, Jorge Messi.
Kondisi tersebut membuat jadwal kembalinya megabintang Argentina itu bersama Inter Miami belum diketahui.
Jorge Messi meninggal dunia pada Jumat (7/8) di Rosario, Argentina. Kabar duka tersebut membuat Messi langsung meninggalkan Amerika Serikat dan terbang ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama keluarga.
Saat itu, Messi sebenarnya sedang mempersiapkan diri bersama Inter Miami untuk menghadapi Monterrey pada laga kedua Leagues Cup.
Namun, rencana tersebut harus ditinggalkan setelah sang ayah meninggal dunia.
Messi kemudian berada di Rosario untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Jorge Messi.
Prosesi pemakaman berlangsung secara tertutup di sebuah pemakaman pribadi.
Belum diketahui kapan Messi akan kembali ke Amerika Serikat.
Inter Miami memberikan izin penuh kepada pemain berusia 39 tahun itu untuk berada di Argentina selama yang dibutuhkan bersama keluarganya.
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Keputusan tersebut membuat masa depan Messi di lapangan untuk sementara belum memiliki kepastian. Inter Miami juga belum menetapkan kapan sang kapten Argentina akan kembali berlatih maupun tampil dalam pertandingan.
Padahal, Messi baru saja kembali menunjukkan ketajamannya bersama Inter Miami. Ia mencetak dua gol ketika menghadapi Atletico San Luis di Leagues Cup.
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