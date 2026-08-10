Lionel Messi Pulang ke Rosario untuk Pemakaman Sang Ayah, Jorge Messi

JawaPos.com - Lionel Messi kehilangan sosok penting dalam perjalanan kariernya. Sang ayah, Jorge Messi, meninggal dunia pada usia 68 tahun. Seperti dilaporkan TyC Sports, kapten timnas Argentina dan Inter Miami itu pulang ke Rosario, Sabtu (8/8) malam waktu setempat, untuk memberikan penghormatan terakhir.

Pemakaman Jorge berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta orang-orang terdekat. Meski begitu, sejumlah penggemar tetap datang ke lokasi pemakaman untuk memberikan dukungan kepada Messi dan keluarganya.

Selain suporter, kabar meninggalnya Jorge juga mendapat perhatian dari berbagai klub besar dunia. Salah satunya Real Madrid, yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan FC Barcelona, klub yang membesarkan Messi sejak berada di akademi La Masia.

"Kami ingin menyampaikan belasungkawa kepada Leo, keluarganya, dan seluruh orang-orang terkasihnya," tulis rilis resmi Real Madrid.

Jorge memiliki peran besar dalam perjalanan karier Messi. Dia menjadi sosok yang memperjuangkan masa depan putranya ketika La Pulga, julukan Messi, mengalami masalah pertumbuhan.