Hansi Flick Pastikan Ronald Araújo Bergabung dengan Liverpool sebagai Pemain Pinjaman

Ronald Araujo (Bein Sports)
JawaPos.com – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memastikan Ronald Araújo akan meninggalkan klub dan bergabung dengan Liverpool dengan status pinjaman selama satu musim.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Bek tengah asal Uruguay tersebut tidak mampu beradaptasi secara optimal dengan skema permainan Flick sehingga kesempatan bermainnya mengalami penurunan pada musim lalu.
Flick menilai Araújo merupakan pemain sekaligus pribadi yang baik, tetapi gaya bermain Barcelona saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter sang bek.
Pelatih asal Jerman itu juga menyebut kemunculan Pau Cubarsí dan Eric García serta absennya Araújo selama lebih dari sebulan turut memengaruhi posisinya di skuad.
Liverpool menyambut kedatangan Araújo untuk memperkuat lini pertahanan yang sedang menghadapi sejumlah masalah cedera.
Kehadiran pemain berusia 27 tahun tersebut diharapkan dapat membantu Virgil van Dijk sekaligus memberikan tambahan kualitas dan pengalaman di jantung pertahanan The Reds.
Sementara itu, Flick mendoakan kesuksesan Araújo dalam menjalani tantangan baru di Liga Primer Inggris setelah menjadi bagian penting Barcelona dalam beberapa musim terakhir.
Araújo sebelumnya dipercaya sebagai kapten dan turut membantu Barcelona meraih tiga gelar LaLiga dalam empat musim terakhir, meskipun hanya 16 kali tampil sebagai starter pada musim lalu.
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