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Risma Azzah Fatin
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.52 WIB

Manchester City Siapkan Kandidat Pengganti Rodri dari Liverpool

Rodri (Bein Sports) - Image

Rodri (Bein Sports)

JawaPos.com – Manchester City mulai mempersiapkan kemungkinan kehilangan Rodri yang disebut semakin dekat meninggalkan Etihad untuk melanjutkan karier di Barcelona.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Dalam situasi tersebut, Alexis Mac Allister muncul sebagai salah satu kandidat yang dipertimbangkan City untuk memperkuat lini tengah.

Gelandang Argentina itu dinilai menarik karena memiliki pengalaman di Liga Inggris dan level internasional, meskipun hingga kini belum ada kontak atau negosiasi dengan Liverpool.

Mac Allister bergabung dengan Liverpool dari Brighton pada 2023 dan menjadi salah satu pemain penting di lini tengah The Reds.

Mac Allister merupakan bagian dari skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 serta turut membantu Liverpool meraih gelar Liga Inggris 2024/25.

Selain Mac Allister, City juga mempertimbangkan sejumlah gelandang lain, termasuk Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández, dan Adam Wharton sebagai alternatif untuk memperkuat lini tengah.

Ketertarikan City terhadap Mac Allister dapat menjadi persoalan besar bagi Liverpool karena sang pemain masih memiliki kontrak dua tahun di Anfield. Musim lalu,

Mac Allister mencetak lima gol dari posisi gelandang dan masuk dalam Tim Terbaik PFA, sehingga kepergiannya akan menjadi kehilangan penting bagi Liverpool.

Namun, City masih memprioritaskan sejumlah opsi lain dan belum memulai negosiasi dengan Liverpool untuk mendatangkan gelandang asal Argentina tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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