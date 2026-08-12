Ronald Araújo Ungkap Kisah di Balik Nomor 33 yang Kini Dipakainya Bersama Liverpool

JawaPos.com – Ronald Araújo memilih nomor punggung 33 saat memulai babak baru bersama Liverpool, setelah bergabung dari Barcelona dengan status pinjaman selama satu musim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Nomor tersebut bukan sekadar pilihan karena nomor 4 yang biasa dikenakannya di Barcelona sudah digunakan Virgil van Dijk di Liverpool.

Araújo mengungkapkan bahwa nomor 33 memiliki makna pribadi yang berkaitan dengan perjalanan karier, keluarga, dan keyakinan spiritualnya.

Araújo menjelaskan bahwa nomor 33 telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya sejak melakukan debut sebagai pemain profesional.

Bek asal Uruguay itu juga mengaitkan angka tersebut dengan keyakinannya kepada Yesus dan kehidupan spiritual yang dianutnya.

Sebelum memilih nomor tersebut di Liverpool, Araújo mengaku telah mendiskusikannya dengan keluarga, pasangan, teman, serta orang tuanya karena menganggap angka tersebut memiliki arti khusus.

Nomor 33 sebelumnya pernah digunakan sejumlah pemain Liverpool, termasuk Jordon Ibe, Jonjo Shelvey, Sebastian Leto, dan Neil Mellor.

Namun, Araújo datang dengan status berbeda karena merupakan bek internasional Uruguay dan salah satu pemain penting Barcelona dalam beberapa musim terakhir.