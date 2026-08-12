Ronald Araújo Ungkap Kisah di Balik Nomor 33 yang Kini Dipakainya Bersama Liverpool

Ronald Araújo (Bein Sports)
JawaPos.com – Ronald Araújo memilih nomor punggung 33 saat memulai babak baru bersama Liverpool, setelah bergabung dari Barcelona dengan status pinjaman selama satu musim.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Nomor tersebut bukan sekadar pilihan karena nomor 4 yang biasa dikenakannya di Barcelona sudah digunakan Virgil van Dijk di Liverpool.
Araújo mengungkapkan bahwa nomor 33 memiliki makna pribadi yang berkaitan dengan perjalanan karier, keluarga, dan keyakinan spiritualnya.
Baca Juga:Ramalan Tarot Virgo Agustus 2026, Kartu Three of Pentacles Bawa Cara Mengatasi Kendala Kerja Sama
Araújo menjelaskan bahwa nomor 33 telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya sejak melakukan debut sebagai pemain profesional.
Bek asal Uruguay itu juga mengaitkan angka tersebut dengan keyakinannya kepada Yesus dan kehidupan spiritual yang dianutnya.
Sebelum memilih nomor tersebut di Liverpool, Araújo mengaku telah mendiskusikannya dengan keluarga, pasangan, teman, serta orang tuanya karena menganggap angka tersebut memiliki arti khusus.
Nomor 33 sebelumnya pernah digunakan sejumlah pemain Liverpool, termasuk Jordon Ibe, Jonjo Shelvey, Sebastian Leto, dan Neil Mellor.
Namun, Araújo datang dengan status berbeda karena merupakan bek internasional Uruguay dan salah satu pemain penting Barcelona dalam beberapa musim terakhir.
Jika Liverpool mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan senilai sekitar USD 60,5 juta atau sekitar Rp975 miliar, nomor 33 tersebut berpotensi menjadi bagian dari perjalanan panjang Araújo di Anfield.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan