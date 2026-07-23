Kontrak Baru Plus Gaji Naik, Phil Foden Siap Kembali ke Performa Terbaik Bersama Manchester City

JawaPos.com - Manchester City resmi mengamankan masa depan Phil Foden setelah sang pemain menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun. Dia akan bertahan di Stadion Etihad hingga 2030.

Kesepakatan tersebut juga dikabarkan disertai kenaikan gaji Phil Foden. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya masih terikat kontrak dengan Manchester City, namun manajemen memilih memberikan perpanjangan sebagai bentuk kepercayaan terhadap salah satu lulusan akademi terbaik yang pernah dimiliki klub.

Meski dalam dua musim terakhir performanya dinilai belum mencapai level terbaik, Manchester City tetap menaruh keyakinan penuh kepada Phil Foden. Bahkan, laporan di Inggris menyebutkan gajinya kini meningkat dari sekitar 225 ribu poundsterling per pekan.

Bagi Foden, kontrak baru tersebut menjadi momen spesial. Dia mengaku bangga dapat terus memperkuat klub yang telah membesarkan namanya sejak masih kecil.

"Sungguh perasaan yang luar biasa bisa menandatangani kontrak ini. Saya bahkan sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Klub ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya," ujar Foden.

Selama membela Manchester City, Foden telah mengoleksi berbagai gelar bergengsi dan menjadi salah satu pemain dengan koleksi trofi terbanyak dalam sejarah klub. Dia berharap perjalanan indah itu masih akan terus berlanjut dalam beberapa musim ke depan.

Selain kontrak baru, Foden juga menyambut antusias kehadiran pelatih anyar Enzo Maresca yang menggantikan Pep Guardiola. Keduanya bukan sosok asing karena pernah bekerja sama saat Maresca menjadi staf pelatih City pada musim treble winners 2022/2023.

Menurut Foden, Maresca memiliki perhatian besar terhadap detail permainan dan selalu membantu pemain berkembang melalui latihan tambahan secara personal. Maresca beberapa kali memberikan sesi latihan penyelesaian akhir secara khusus yang berdampak positif terhadap permainannya.