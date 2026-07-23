Phil Foden Resmi Perpanjang Kontrak di Manchester City hingga 2030

JawaPos.com – Manchester City telah mengonfirmasi bahwa Phil Foden telah menandatangani kontrak baru untuk bertahan di Stadion Etihad setelah berbagai rumor kepergian sang lulusan akademi City Football Academy di bursa transfer musim panas ini.

Pemain yang kini sudah berusia 26 tahun itu telah menyepakati perpanjangan kontrak setidaknya membuatnya bertahan di kota Manchester hingga tahun 2030, dengan opsi tambahan satu tahun.

Sebenarnya kontrak pemain berkebangsaan Inggris ini berakhir pada Juni 2027 mendatang. Untuk menghindari kepergiannya secara gratis, langkah manajemen menawarkan kontrak baru adalah hal yang paling tepat.

"Mengikatkan masa depan saya bersama Manchester City sangatlah berarti bagi (karier) saya," ujar Foden, yang telah mencatatkan 369 penampilan di tim utama sejak meniti karier dari akademi The Citizens.

"Bermain untuk klub ini adalah satu-satunya hal yang selalu saya inginkan, dan mengenakan seragam ini senantiasa menjadi sebuah kehormatan. Saya sangat menyadari betapa beruntungnya saya bisa menjadi bagian dari periode bersejarah dengan begitu banyak gelar.

“Namun kami (Foden dan klub) selalu menatap masa depan dan berupaya memenangkan lebih banyak lagi (gelar bersama Manchester City)," lengkap gelandang serang serba bisa kelahiran Stockport tersebut.

Foden saat ini telah kembali menjalani latihan pramusim gagal menembus skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia. Ia melewati dua tahun yang mengecewakan usai dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris pada 2024.

Pemain bernomor punggung 47 di Etihad tersebut mengaku "sangat antusias" untuk bekerja sama dengan pelatih baru City pengganti Pep Guardiola, Enzo Maresca yang sudah memulai tugas pra-musim di Manchester.