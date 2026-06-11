Wasit Somalia Omar Artan Ditolak Masuk AS, Presiden FIFA: Rileks, Kita Bukan Raja Dunia!

Wasit asal Somalia Omar Artan ditolak masuk Amerika Serikat. (@PolymarketFC/X).
JawaPos.com - Presiden FIFA, Gianni Infantino, meminta para penggemar untuk tetap tenang menyusul berbagai isu yang muncul menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, termasuk kasus wasit asal Somalia, Omar Artan, yang ditolak masuk ke Amerika Serikat.
Berbicara dalam konferensi pers peluncuran turnamen pada Rabu, Infantino menegaskan bahwa FIFA terus berupaya menangani setiap masalah yang muncul menjelang edisi pertama Piala Dunia yang diikuti 48 negara tersebut.
Piala Dunia 2026 resmi dimulai pada Kamis dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bertindak sebagai tuan rumah bersama. Namun, sejumlah kontroversi telah membayangi persiapan turnamen.
Selain sempat muncul ketidakpastian mengenai kehadiran Iran akibat situasi geopolitik yang sedang berlangsung, kabar pemulangan Omar Artan juga menjadi sorotan.
Wasit asal Somalia tersebut dipulangkan setelah pemerintahan Donald Trump menuduhnya memiliki hubungan dengan "anggota organisasi teror yang dicurigai".
Melansir The Independent, menanggapi situasi tersebut, Infantino meminta semua pihak untuk tidak bereaksi berlebihan.
Baca Juga:Bagian Jaringan Teroris? Pemerintah AS Ungkap Penyebab Penolakan Wasit Somalia di Piala Dunia 2026
"Orang-orang seharusnya tenang dan rileks," tegasnya.
Presiden FIFA itu juga mengakui bahwa organisasinya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah Amerika Serikat mengizinkan Artan masuk ke negara tersebut.
"Kita bukan raja dunia," kata Infantino.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang