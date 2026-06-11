Wasit Somalia Omar Artan Ditolak Masuk AS, Presiden FIFA: Rileks, Kita Bukan Raja Dunia!

JawaPos.com - Presiden FIFA, Gianni Infantino, meminta para penggemar untuk tetap tenang menyusul berbagai isu yang muncul menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, termasuk kasus wasit asal Somalia, Omar Artan, yang ditolak masuk ke Amerika Serikat.

Berbicara dalam konferensi pers peluncuran turnamen pada Rabu, Infantino menegaskan bahwa FIFA terus berupaya menangani setiap masalah yang muncul menjelang edisi pertama Piala Dunia yang diikuti 48 negara tersebut.

Piala Dunia 2026 resmi dimulai pada Kamis dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bertindak sebagai tuan rumah bersama. Namun, sejumlah kontroversi telah membayangi persiapan turnamen.

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Selain sempat muncul ketidakpastian mengenai kehadiran Iran akibat situasi geopolitik yang sedang berlangsung, kabar pemulangan Omar Artan juga menjadi sorotan.

Wasit asal Somalia tersebut dipulangkan setelah pemerintahan Donald Trump menuduhnya memiliki hubungan dengan "anggota organisasi teror yang dicurigai".

Melansir The Independent, menanggapi situasi tersebut, Infantino meminta semua pihak untuk tidak bereaksi berlebihan.

"Orang-orang seharusnya tenang dan rileks," tegasnya.

Presiden FIFA itu juga mengakui bahwa organisasinya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah Amerika Serikat mengizinkan Artan masuk ke negara tersebut.