Omar Artan Gagal ke Piala Dunia 2026, Kini Jadi Wasit Non-Eropa Pertama di Piala Super UEFA

JawaPos.com — Wasit asal Somalia Omar Artan mengaku sangat bangga dipercaya memimpin final Piala Super UEFA antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa di Salzburg, Austria, Rabu.

Penunjukan ini menjadi momen penting setelah Artan melalui periode sulit karena dilarang masuk Amerika Serikat dan gagal memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026.

Dari Piala Dunia 2026 ke Piala Super UEFA Omar Artan, 34, sebelumnya terpilih sebagai satu dari 52 perangkat pertandingan yang disiapkan FIFA untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Namun, perjalanan Artan berubah ketika dirinya ditolak masuk Amerika Serikat setibanya di Bandara Internasional Miami pada 6 Juni.

Pemerintahan Donald Trump menyebut Artan memiliki “berhubungan dengan orang-orang yang diduga sebagai anggota organisasi teror,” sehingga ia tidak diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat.

Artan kemudian dikembalikan ke Istanbul, Turki, sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Somalia.

Artan menyebut masa tersebut sangat berat, terutama karena dirinya sudah bekerja bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

FIFA tetap akan membayarkan penuh biaya turnamen yang semestinya diterima Artan, meski dirinya tidak bisa menjalankan tugas di Piala Dunia 2026.