UEFA Kasih Hadiah untuk Wasit Somalia yang Ditolak Masuk AS! Omar Artan Malah Dapat Tugas Bergengsi

JawaPos.com — UEFA memberikan penugasan istimewa kepada wasit Somalia Omar Artan setelah gagal bertugas di Piala Dunia 2026 akibat ditolak masuk Amerika Serikat. Wasit berusia 34 tahun itu kini dipercaya memimpin Piala Super Eropa 2026 yang mempertemukan Paris Saint-Germain dan Aston Villa di Salzburg pada 12 Agustus mendatang.

Keputusan tersebut menjadi bentuk dukungan UEFA kepada Artan yang sebelumnya kehilangan kesempatan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

Kasus yang menimpanya sempat menjadi sorotan internasional karena berkaitan dengan kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Mengapa Omar Artan Gagal Bertugas di Piala Dunia 2026? Omar Artan sebenarnya telah masuk daftar wasit yang akan bertugas pada Piala Dunia 2026.

Namun, rencana tersebut batal setelah ia ditolak masuk ke Amerika Serikat meski telah mengantongi visa dan dokumen resmi untuk menjalankan tugas dari FIFA.

Penolakan itu terjadi karena Somalia termasuk dalam daftar negara yang terkena pembatasan masuk berdasarkan kebijakan imigrasi yang berlaku di era Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Akibatnya, Artan tidak dapat melanjutkan perjalanan dan harus kembali pulang.

Pemerintah Amerika Serikat kemudian menyatakan Artan memiliki afiliasi dengan organisasi teror.