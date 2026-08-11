Gaji Setiap Pemain Liverpool, Siapa Paling Besar Setelah Kepergian Mo Salah?

JawaPos.com - Di bawah kepemilikan FSG yang cermat namun sukses, Liverpool kerap mendapat pujian atas strategi bisnis mereka yang berhasil menjaga stabilitas keuangan klub. Sementara pemilik klub-klub papan atas Eropa lainnya harus waswas memikirkan kebijakan transfer masa lalu yang sembrono, The Reds justru berada jauh dari jeratan aturan Financial Fair Play yang kini menjerat klub-klub seperti Chelsea dan Manchester City.

Kendati demikian, loyalitas klub terhadap para pemain yang telah lama mengabdi membuat beban gaji terkadang terasa cukup membebani, dengan lebih dari selusin pemain menerima bayaran setidaknya GBP 100.000 (Rp 2,4 miliar) per minggu. Dengan mengacu pada data dari Capology sebagai sumber utama, rincian gaji setiap pemain Liverpool telah ditelaah.

Dengan hengkangnya pemain seperti Mohamed Salah dan Andrew Robertson dari klub, susunan baru para pemain dengan bayaran tertinggi ini tentu menjadi topik yang menarik untuk disimak.

Penjaga Gawang Alisson adalah salah satu penjaga gawang terbaik dalam dunia sepak bola. Namun, terlepas dari pengakuan dunia tersebut, gaji mingguan sebesar GBP 150.000 (Rp 3,6 miliar) bahkan tidak menempatkannya dalam daftar lima besar penjaga gawang dengan bayaran tertinggi di dunia. Posisi puncak daftar tersebut justru ditempati oleh Jan Oblak, yang mengantongi bayaran fantastis sebesar GBP 341.190 (Rp 8,2 miliar) per minggu.

Pemain asal Brasil ini telah berkali-kali menyelamatkan timnya, sehingga bayaran tinggi setiap minggunya sangatlah wajar. Meski demikian, musim 2026/2027 bisa jadi merupakan musim terakhirnya berseragam Liverpool, mengingat kontraknya akan berakhir pada pengujung musim tersebut. Belum dapat dipastikan apakah ia akan memperpanjang masa baktinya.

Setelah kepergian Caoimhin Kelleher, Giorgi Mamardashvili kini berperan sebagai penjaga gawang pelapis di Liverpool. Pemain asal Georgia ini didatangkan dengan nilai transfer GBP 29 juta setelah tampil memukau bersama tim nasionalnya di Euro 2024. Pemain berusia 25 tahun yang menerima gaji GBP 85.000 (Rp 2,04 miliar) per minggu ini kemungkinan besar akan menjadi kiper utama klub saat Alisson hengkang.

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Freddie Woodman, penjaga gawang pilihan ketiga Liverpool, menerima bayaran GBP 30.000 (Rp 722,4 miliar) setiap minggunya. Mantan kiper Preston North End ini sempat tampil empat kali pada musim 2025/2026 dan membuktikan bahwa ia bisa diandalkan.

Vitezslav Jaros—yang menjalani masa peminjaman di Ajax pada musim 2025/2026—serta Harvey Davies masing-masing menerima gaji sebesar GBP 7.000 (Rp 168,5 juta) dan GBP 3.000 (Rp 72,2 juta) per minggu.