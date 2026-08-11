Heboh! Ronald Araujo Gabung Liverpool, Incar Trofi Melimpah Musim Depan

JawaPos.com - Ronald Araujo resmi berseragam Liverpool untuk musim 2026/2027. Ia datang dengan status pinjaman dari Barcelona dan ada opsi pembelian.

Proses kepindahan Ronald Araujo ke Liverpool dilakukan dengan cepat. Bahkan, bek timnas Uruguay tersebut sudah berbicara dengan Andoni Iraola selaku pelatih kepala The Reds.

"Sejujurnya, semuanya terjadi sangat-sangat cepat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Liverpool karena telah mempercepat proses ini, menghubungi saya, dan menunjukkan minat mereka. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga dan juga pelatih," kata Ronald Araujo, dikutip laman resmi Liverpool, Selasa (11/8).

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Tidak ada keraguan bagi Araujo untuk bergabung dengan Liverpool. Hal itu membuatnya tak sabar untuk segera bermain bersama The Reds.

"Saya tidak ragu sedikit pun untuk datang ke sini. Ini adalah klub yang hebat, institusi yang hebat, dan ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk menikmati sepak bola saya di sini. Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan dan mulai menikmati permainan. Seperti yang saya katakan, motivasi itu benar-benar ada," lanjut bek berusia 27 tahun tersebut.

Pindah ke Liverpool merupakan langkah yang tepat bagi Araujo. Di musim lalu saat masih membela Barcelona, ia berjuang untuk memulihkan mental yang membuatnya absen sejak November 2025 hingga Januari 2026.

"Saya rasa ini adalah langkah ideal bagi saya di tahap karier saya saat ini. Saya rasa ini adalah langkah yang perlu saya ambil. Begitu saya mendengar ketertarikan dari Liverpool, semuanya langsung bergerak sangat cepat. Seperti yang saya katakan, saya sangat senang berada di sini dan bersemangat untuk memulai. Saya senang dengan ketertarikan tersebut dan ini adalah langkah yang tepat di waktu yang tepat," jelas Araujo.

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Memenangkan trofi menjadi tujuan Araujo selama bermain untuk Liverpool di musim 2026/2027. Menurutnya, tim seperti Liverpool sudah seharusnya bersaing untuk meraih gelar sebanyak mungkin.