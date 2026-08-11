Liverpool Resmi Pinjam Bek Uruguay Ronald Araujo dari Barcelona

JawaPos.com - Liverpool resmi meminjam bek tengah asal Uruguay Ronald Araujo dari Barcelona selama satu musim penuh untuk kompetisi 2026/27, dikutip dari ANTARA.



"Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk meminjam bek Ronald Araujo dari FC Barcelona untuk musim 2026/27," tulis Liverpool dalam pernyataan resminya pada Selasa.



Sejumlah laporan menyebut Liverpool memiliki opsi untuk mempermanenkan Araujo dengan nilai 55 juta euro atau sekitar Rp1 triliun pada musim panas 2027.

Opsi tersebut dapat diaktifkan bila sang pemain tampil impresif selama membela The Reds di bawah asuhan pelatih baru, Andoni Iraola.

Araujo menyambut antusias kepindahannya ke Anfield. Pemain berusia 27 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 33.

"Saya tidak sabar untuk memulai. Saya sangat, sangat bahagia. Saya sangat senang berada di klub besar ini dengan sejarah yang luar biasa," kata Araujo kepada Liverpoolfc.com.

"Saya pikir ini adalah langkah ideal bagi saya pada tahap karier saat ini. Saya merasa langkah ini memang diperlukan," katanya.

Menurut laporan yang beredar, Barcelona sebenarnya tidak berencana melepas Araujo. Namun, sang pemain akhirnya menerima tawaran Liverpool setelah berbicara dengan pelatih Hansi Flick.

Dalam pembicaraan tersebut, Flick disebut memberi tahu Araujo bahwa perannya di Barcelona musim ini kemungkinan tidak terlalu besar.

Situasi tersebut membuat Araujo memilih pindah ke Liverpool demi mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan memperjuangkan posisi sebagai pemain utama.

Kepindahan ke Liga Inggris juga memberikan Araujo kesempatan untuk tampil di kompetisi yang mengandalkan permainan cepat dan fisik. Liverpool menjadi tujuan menarik bagi Araujo karena The Reds merupakan salah satu kandidat kuat dalam persaingan gelar.

Araujo meninggalkan Barcelona dengan catatan lebih dari 200 penampilan. Sejak bergabung dengan klub Katalunya itu pada 2018, ia telah mencatatkan 213 penampilan dan mencetak 14 gol.

Selama berseragam Barcelona, Araujo membantu klub meraih tiga gelar LaLiga Spanyol, termasuk pada musim terakhir. Ia juga memenangkan dua Copa del Rey dan tiga Piala Super Spanyol. Pada awal 2026, Araujo dipercaya menjadi kapten Barcelona.