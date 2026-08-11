Kalah dari Monaco, Andoni Iraola: Fisik Liverpool yang Belum Siap Main 90 Menit

Pelatih Liverpool Andoni Iraola. (Phil Noble)
JawaPos.com - Liverpool mendapatkan hasil kurang memuaskan dalam pertandingan pramusim. Pelatih Liverpool Andoni Iraola menaruh perhatian serius terhadap kondisi fisik skuadnya.
The Reds Liverpool kalah 2-3 dari AS Monaco di Anfield, Minggu (9/8), setelah sempat unggul dua gol pada babak pertama.
Menurut Andoni Iraola, Liverpool belum memiliki tenaga yang cukup untuk mempertahankan permainan dengan intensitas tinggi selama 90 menit.
Liverpool sebenarnya memulai pertandingan lawan Monaco dengan cukup meyakinkan. Alexander Isak membawa tuan rumah unggul pada menit ke-16.
Penyerang anyar tersebut memanfaatkan peluang dengan baik untuk mencatatkan namanya di papan skor.
Florian Wirtz kemudian menggandakan keunggulan Liverpool pada menit ke-29. Dua pemain anyar itu menunjukkan potensi besar setelah sama-sama mampu mencetak gol dalam pertandingan melawan Monaco.
Namun, situasi berubah setelah memasuki babak kedua. Liverpool kehilangan kontrol permainan dan Monaco mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencetak tiga gol sekaligus membalikkan keadaan.
Kekalahan itu menjadi yang kedua secara beruntun bagi Liverpool dalam pramusim. Sebelumnya, mereka juga sempat unggul dua gol sebelum akhirnya kalah 2-4 dari Leeds United.
Iraola menilai persoalan utama Liverpool saat ini bukan sekadar taktik. Dia melihat para pemain masih butuh waktu untuk mencapai kondisi fisik yang ideal.
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