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Edi Yulianto
Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.14 WIB

Gaji Setiap Pemain Tottenham Hotspur, Berapa Pendapatan Sandro Tonali?

Sandro Tonali mendapatkan gaji cukup besar bersama Tottenham Hotspur. (istimewa) - Image

Sandro Tonali mendapatkan gaji cukup besar bersama Tottenham Hotspur. (istimewa)

JawaPos.com - Minimnya raihan trofi Tottenham Hotspur belakangan ini kerap menjadi sorotan. Bukan rahasia lagi bahwa klub yang identik dengan warna putih dari London Utara ini belum pernah menjuarai Liga Premier, namun sungguh luar biasa mereka memenangkan satu trofi sejak 2007, yakni saat mengalahkan sesama klub Inggris, Manchester United, di final Liga Europa 2025.

Meski demikian, tidak bisa dikatakan bahwa para petinggi klub tidak menggelontorkan dana besar selama bertahun-tahun, baik untuk biaya transfer maupun gaji mingguan pemain. Masalahnya, investasi tersebut gagal membuahkan hasil nyata jika melihat minimnya koleksi trofi mereka selama kurun waktu tersebut.

Kini, di bawah arahan Roberto De Zerbi, mereka berharap dapat menambah koleksi trofi dengan bantuan sejumlah pemain baru yang menerima bayaran tinggi. Berikut adalah rincian pendapatan para pemain di skuad utama Tottenham sepanjang musim ini.

Penjaga Gawang

Saat bergabung dengan Tottenham dari klub Italia, Empoli, pada musim panas 2023, Guglielmo Vicario memikul tugas berat untuk menggantikan peran Hugo Lloris. Namun, performa pemain timnas Italia dengan lima caps tersebut di bawah mistar gawang ternyata mengecewakan, hingga akhirnya ia kehilangan posisinya sebagai kiper utama Tottenham pada musim 2025/2026. Tampaknya hampir pasti Spurs akan melepasnya untuk menghemat pengeluaran gaji sebesar GBP 75.000 (Rp 1,8 miliar) per minggu.

Antonin Kinsky, sosok yang menggantikan Vicario sebagai kiper utama Spurs, menerima gaji GBP 60.000 (Rp 1,4 miliar) per minggu. Martin Dubravka, kiper pilihan ketiga Spurs pada saat penulisan artikel ini, dibayar GBP 30.000 (Rp 722,3 juta) setiap tujuh hari. Sementara Brandon Austin menerima GBP 15.000 (Rp 361,1 juta) per minggu. Pemain berusia 27 tahun itu baru tampil tiga kali bagi klub yang telah ia bela sejak 2007.

Tottenham Hotspur – Gaji Kiper

Pemain                    Gaji Mingguan    Kontrak        Kadaluarsa

Guglielmo Vicario   GBP 75.000         1 Juli 2023    30 Juni 2028

Antonin Kinsky        GBP 60.000        30 Juni 2026  30 Juni 2031

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: givemesport.com
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