Rumor Panas Liga Inggris, Arsenal Tertarik Rekrut Cristian Romero dari Tottenham Musim Panas Ini

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas kembali memunculkan kabar yang berpotensi menggemparkan Liga Inggris.
Arsenal dikabarkan memasukkan nama kapten Tottenham Hotspur, Cristian Romero, ke dalam daftar pemain yang ingin direkrut untuk memperkuat lini belakang mereka musim ini.
Meski baru sebatas ketertarikan, rumor tersebut langsung menjadi perhatian karena melibatkan dua klub dengan rivalitas paling panas di London Utara.
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Jika transfer ini benar-benar terjadi, kepindahan Romero diyakini akan menjadi salah satu transfer paling kontroversial dalam sejarah Premier League, mengingat hubungan Arsenal dan Tottenham yang selalu sarat persaingan.
Laporan dari Inggris menyebutkan bahwa Arsenal mengagumi kualitas bek timnas Argentina tersebut.
Pengalaman, kepemimpinan, dan karakter bermain Romero dianggap sesuai dengan kebutuhan skuad Mikel Arteta yang tengah mencari tambahan kekuatan di sektor pertahanan.
Kebutuhan itu semakin terasa setelah William Saliba harus menepi cukup lama akibat cedera punggung. Kondisi tersebut membuat Arsenal mulai memantau sejumlah bek tengah berpengalaman sebagai pelapis sekaligus pesaing di lini belakang.
Namun, peluang Arsenal mendapatkan Romero diperkirakan sangat kecil. Tottenham disebut tidak memiliki keinginan menjual sang kapten kepada rival sekotanya. Bagi manajemen Spurs, melepas pemain penting ke Arsenal bukanlah opsi yang ingin dipertimbangkan.
Situasi ini mengingatkan banyak pihak pada transfer Sol Campbell pada 2001. Saat itu, Campbell membuat keputusan mengejutkan dengan meninggalkan Tottenham dan bergabung dengan Arsenal secara gratis.
Hingga kini, perpindahan tersebut masih dikenang sebagai salah satu transfer paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Inggris.
Romero sendiri menjalani musim lalu dengan berbagai dinamika. Selain tampil sebagai pemimpin di lini belakang, bek berusia 28 tahun itu juga beberapa kali menjadi sorotan karena masalah disiplin dan hubungannya dengan manajemen klub.
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