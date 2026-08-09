Bintang Argentina Botak, Alexis Mac Allister Jalani Transplantasi Rambut Usai Piala Dunia 2026

Alexis Mac Allister di laga piala dunia melawan Austria. Mac Allister menjalani transplantasi rambut mikro di Buenos Aires setelah memperkuat Argentina pada Piala Dunia 2026. (Dok. Alexis Mac Allister)
JawaPos.com - Gelandang Liverpool FC Alexis Mac Allister di musim ini akan tampil dengan wajah baru. Mac Allister tidak akan berkepala gundul lagi. Tapi, dia bakal punya rambut.
Surat kabar Argentina Todos Noticias dalam salah satu artikelnya menyebut, dia menjalani transplantasi rambut.
Mac Allister melakukan transplantasi rambut mikro di salah satu klinik di Buenos Aires, Argentina. Dia melakukannya selama liburan setelah memperkuat timnas Argentina pada Piala Dunia 2026 sebulan lalu.
Transplantasi rambut tersebut dia lakukan di pusat khusus yang bernama Capilea. Dia ditangani oleh dua dokter di klinik tersebut. Yaitu dokter Mariano Calero dan Bruno Szyferman.
Setelah transplantasi itu selesai, dia pulang ke kampung halamannya di La Pampa.
“Dulu aku botak tapi berambut. Saat ini aku botak dengan kepala botak. Mari kita lihat apakah setelah Piala Dunia kita menanam sedikit, melihat apakah ada sedikit peningkatan,” ungkap Mac Allister, tentang transplantasi rambutnya.
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