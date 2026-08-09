Liverpool Belum Datangkan Pemain Top di Bursa Transfer, Hanya Pinjam Ronald Araujo Jadi Bek Kanan

JawaPos.com - Liverpool FC musim ini sudah kehilangan tiga pemain pilarnya. Antara lain Ibrahima Konate, Mohamed Salah, dan Andrew Robertson. Sayang, hingga kurang dari sebulan jelang batas akhir di bursa transfer musim panas, LFC belum juga menyelesaikan operasi transfer kakapnya.

Terutama untuk menggantikan posisi Ebou (sapaan karib Konate), Salah, dan Robertson. The Reds, julukan LFC, “hanya” memboyong penyerang CA Osasuna Victor Munoz dan bek tengah Stade Rennais Jeremy Jacquet. Upaya mendatangkan wide attacker Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain (PSG) senilai GBP 145 juta (Rp 3,4 triliun) juga belum mencapai kesepakatan.

Legenda LFC Steven Gerrard bahkan sampai menyayangkan lambatnya operasi transfer LFC.

“Menurutku, LFC sangat jauh tertinggal musim lalu. Jujur saja, mereka sangat jauh tertinggal. Skuad ini butuh perombakan. Sebab, tim ini perlu mengatasi beberapa ketidakseimbangan,” kata Gerrard, dilansir dari laman Goal.

Terlebih LFC juga sedang dalam masa transisi setelah periode Arne Slot digantikan Andoni Iraola musim ini. “Meski aku paham, ini juga jadi tantangan yang tidak mudah baginya (Iraola),” tambah Stevie G, sapaan akrabnya.

Melepas Ebou, Meminjam Araujo Kemarin WIB (8/8), LFC dilaporkan media-media Inggris telah mencapai kesepakatan dengan FC Barcelona untuk meminjam salah satu bek tengahnya, Ronald Araujo. Opsi pembelian pada akhir masa peminjaman jadi pilihan LFC.

Laman Liverpool Echo menyebut, peminjaman Araujo bisa jadi keputusan yang tepat bagi Iraola. Bukan hanya jadi partner Virgil van Dijk di posisi bek tengah, Araujo juga bisa bermain jadi bek kanan.

Di LFC, posisi itu selalu jadi pekerjaan rumah pasca hengkangnya Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid dua musim lalu.

Peminjaman Araujo ke LFC ini mengingatkan pesan yang disampaikan mantan bomber LFC senegara Araujo dari Uruguay, Luis Suarez. Pada musim lalu, Suarez sempat menyarankan Araujo menjajal kompetisi Premier League bersama LFC.