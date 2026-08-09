Gabung Trabzonspor, Mohamed Salah Dapat Bonus Sebidang Tanah dari Wali Kota

JawaPos.com - Sepanjang kariernya, mantan wide attacker Liverpool FC Mohamed Salah sudah sering mendapatkan hadiah atau bonus dari klubnya. Biasanya berupa uang tunai, jam tangan mewah, ataupun mobil.

Namun, hadiah yang dia dapatkan dari Trabzonspor bakal selalu dia ingat. Karena, di Trabzonspor, pemain yang berjuluk The Pharaoh tersebut tidak hanya mendapatkan bonus performa yang berupa uang tunai.

Mesin gol timnas Mesir tersebut juga mendapat hadiah dari Wali Kota Distrik Trabzon Huseyn Avni Coskun Cebi berupa sebidang tanah. Seperti dilansir dari laman Goal, tanah tersebut dikabarkan terletak di dekat pantai.