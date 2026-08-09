Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.27 WIB

Gabung Trabzonspor, Mohamed Salah Dapat Bonus Sebidang Tanah dari Wali Kota

Mohamed Salah mendapat hadiah sebidang tanah dari Wali Kota Distrik Trabzon setelah mencetak gol untuk Trabzonspor. (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah mendapat hadiah sebidang tanah dari Wali Kota Distrik Trabzon setelah mencetak gol untuk Trabzonspor. (Bein Sports)

JawaPos.com - Sepanjang kariernya, mantan wide attacker Liverpool FC Mohamed Salah sudah sering mendapatkan hadiah atau bonus dari klubnya. Biasanya berupa uang tunai, jam tangan mewah, ataupun mobil.

Namun, hadiah yang dia dapatkan dari Trabzonspor bakal selalu dia ingat. Karena, di Trabzonspor, pemain yang berjuluk The Pharaoh tersebut tidak hanya mendapatkan bonus performa yang berupa uang tunai.

Mesin gol timnas Mesir tersebut juga mendapat hadiah dari Wali Kota Distrik Trabzon Huseyn Avni Coskun Cebi berupa sebidang tanah. Seperti dilansir dari laman Goal, tanah tersebut dikabarkan terletak di dekat pantai.

“Ini bakal jadi tempat yang indah untuk anak-anak dan cucuku kelak. Tanpa masalah air dan tidak terdampak pada global warming,” ungkap Cebi. Ucapan Cebi itu sekaligus jadi promosi Distrik Trabzon yang ramah lingkungan. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Mohamed Salah Gabung Trabzonspor, Mengapa Tolak Arab Saudi dan Pilih Klub Nomor Empat Turki? - Image
Sepak Bola Dunia

Mohamed Salah Gabung Trabzonspor, Mengapa Tolak Arab Saudi dan Pilih Klub Nomor Empat Turki?

Jumat, 7 Agustus 2026 | 00.30 WIB

Liverpool Mulai Dekati Endrick, Siap Selamatkan Karirnya dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Mulai Dekati Endrick, Siap Selamatkan Karirnya dari Real Madrid

Minggu, 9 Agustus 2026 | 20.18 WIB

Liverpool Belum Datangkan Pemain Top di Bursa Transfer, Hanya Pinjam Ronald Araujo Jadi Bek Kanan - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Belum Datangkan Pemain Top di Bursa Transfer, Hanya Pinjam Ronald Araujo Jadi Bek Kanan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore