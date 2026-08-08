Ucap Salam Perpisahan, Rudy Eka Priyambada Tinggalkan Al Nassr Women

Rudy Eka Priyambada. (instagram @rudyekaprimbadapro)
JawaPos.com - Rudy Eka Priyambada memutuskan meninggalkan Al Nassr Women. Ia sudah mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh pemain dan staf pelatih.
Melalui sosial media, Rudy Eka mengucapkan terima kasih kepada seluruh skuad Al Nassr Women atas pengalaman yang sudah dirasakannya. Ia juga berterima kasih kepada pelatih kepala Aziz Alalwni.
"Terima kasih, Al Nassr Women (@alnassrfcw), atas pengalaman yang tak terlupakan dan kesempatan untuk bekerja di Arab Saudi bersama klub yang hebat ini," tulis Rudy Eka di Instagram.
"Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Coach Aziz Alalwni (@azizalwni) atas kepercayaan, dukungan, dan semua yang telah kita lalui bersama selama perjalanan ini," lanjut pelatih 43 tahun tersebut.
Sebagai asisten pelatih, Rudy Eka merasa bangga bisa bergabung dengan Al Nassr Women. Ia berharap Al Nassr Women terus meraih kesuksesan dan menginspirasi bagi tim lain.
"Hari ini, saya telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan saya bersama Al Nassr. Saya pergi dengan hanya membawa rasa syukur, kenangan indah, dan kebanggaan atas apa yang telah kita capai bersama," ujar Rudy Eka.
"Saya berharap seluruh jajaran Al Nassr terus meraih kesuksesan di musim-musim mendatang. Semoga klub ini terus berkembang, meraih prestasi besar, dan menginspirasi lebih banyak orang lagi. Terima kasih sekali lagi. Sekali menjadi bagian dari Nassr, selamanya bersyukur," tutup mantan pelatih fisik Persebaya Surabaya tersebut.
Sejak direkrut Al Nassr Women pada 2025, Rudy Eka membantu pelatih Aziz Alalwni meraih tiga gelar. Pria kelahiran Jakarta tersebut memberikan gelar Saudi Women's Premier Challenge Cup (2025), Saudi Women's Super Cup (2025), dan Saudi Women's Premier League (Musim 2025/2026).
Saat ini, Rudy Eka belum menentukan akan bergabung dengan tim manapun. Dengan pengalamannya di Arab Saudi, menarik dinantikan karir selanjutnya dari mantan direktur teknik Persijap Jepara.
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