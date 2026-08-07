Arab Saudi Bikin Aliansi Pertahanan Baru dengan Pakistan dan Turki

Arab Saudi Bentuk Aliansi Pertahanan dengan Pakistan dan Turki. (Arab News PK)
JawaPos.com - Arab Saudi, Pakistan, dan Turki resmi menandatangani pakta pertahanan bersama bertajuk Mecca Joint Defence Agreement. Pakta ini menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Kesepakatan bersejarah ini lahir di tengah memanasnya konflik Timur Tengah dan meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan kawasan.
Perjanjian tersebut diumumkan melalui pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Pakistan dan media pemerintah Arab Saudi pada Jumat (7/8).
Pakta ini menjadi tonggak baru kerja sama militer tiga negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus menandai munculnya arsitektur keamanan baru di kawasan.
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Dalam pernyataan bersama itu ditegaskan bahwa kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen ketiga negara untuk memperkuat keamanan kolektif.
"Ketiga negara memiliki komitmen bersama untuk semakin memperkuat keamanan kolektif mereka serta mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan maupun dunia, demi masa depan yang aman dan sejahtera," demikian isi pernyataan tersebut.
Penandatanganan pakta dilakukan ketika ketegangan keamanan di Timur Tengah terus meningkat.
Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir berulang kali menjadi sasaran serangan Iran maupun kelompok-kelompok sekutu Teheran, termasuk Houthi di Yaman dan milisi Syiah di Irak.
Itu setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Situasi tersebut dinilai mengancam ekspor minyak Arab Saudi sekaligus mengganggu berbagai proyek ambisius dalam program transformasi ekonomi Kerajaan.
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