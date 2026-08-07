Prediksi Susunan Pemain Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Mitchell Baker Si Kartu AS!

JawaPos.com — Timnas Indonesia diprediksi mengandalkan Mitchell Baker sebagai ujung tombak saat menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat tiket semifinal menjadi taruhan skuad Garuda.

Kekalahan telak dari Vietnam membuat pelatih John Herdman diperkirakan melakukan sejumlah perubahan pada komposisi pemain.

Evaluasi terutama menyasar organisasi pertahanan agar Timnas Indonesia tetap agresif tanpa kembali kehilangan keseimbangan saat menghadapi tekanan lawan.

Apakah Nadeo Argawinata Tetap Jadi Pilihan? Posisi penjaga gawang menjadi salah satu area yang menarik perhatian setelah Nadeo Argawinata kebobolan empat gol dalam dua pertandingan.

Kiper berusia 29 tahun itu kemasukan satu gol saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja dan tiga gol ketika berjumpa Vietnam.

Situasi tersebut membuka peluang Cahya Supriadi kembali mendapat kepercayaan John Herdman.

Penjaga gawang berusia 23 tahun itu tampil meyakinkan saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste dengan catatan clean sheet.

Namun, pengalaman Nadeo tetap menjadi pertimbangan penting untuk pertandingan bertekanan tinggi.

Karena itu, Herdman memiliki pilihan sulit antara mempertahankan kiper senior atau memberikan kesempatan kepada Cahya setelah penampilan apiknya pada laga sebelumnya.

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