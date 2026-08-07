Prediksi Susunan Pemain Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Mitchell Baker Si Kartu AS!

Ekspresi pesepak bola Timnas Indonesia Mitchell Baker (kanan) usai gagal mencetak peluang gol saat melawan Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia lawan Singapura di Piala AFF 2026. Mitchell Baker jadi kartu AS skuad Garuda untuk tiket semifinal penting. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com — Timnas Indonesia diprediksi mengandalkan Mitchell Baker sebagai ujung tombak saat menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat tiket semifinal menjadi taruhan skuad Garuda.
Kekalahan telak dari Vietnam membuat pelatih John Herdman diperkirakan melakukan sejumlah perubahan pada komposisi pemain.
Evaluasi terutama menyasar organisasi pertahanan agar Timnas Indonesia tetap agresif tanpa kembali kehilangan keseimbangan saat menghadapi tekanan lawan.
Posisi penjaga gawang menjadi salah satu area yang menarik perhatian setelah Nadeo Argawinata kebobolan empat gol dalam dua pertandingan.
Kiper berusia 29 tahun itu kemasukan satu gol saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja dan tiga gol ketika berjumpa Vietnam.
Situasi tersebut membuka peluang Cahya Supriadi kembali mendapat kepercayaan John Herdman.
Penjaga gawang berusia 23 tahun itu tampil meyakinkan saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste dengan catatan clean sheet.
Namun, pengalaman Nadeo tetap menjadi pertimbangan penting untuk pertandingan bertekanan tinggi.
Karena itu, Herdman memiliki pilihan sulit antara mempertahankan kiper senior atau memberikan kesempatan kepada Cahya setelah penampilan apiknya pada laga sebelumnya.
Baca Juga:Nadeo dan Rizky Ridho Jadi Saksi Kemenangan Terakhir Timnas Indonesia atas Singapura di Piala AFF
John Herdman juga diprediksi melakukan penyegaran di lini pertahanan Timnas Indonesia setelah kebobolan tiga gol dari Vietnam.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi