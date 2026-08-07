Resmi Jadi Pemain Trabzonspor, Mohamed Salah Ingin Buat Sejarah

JawaPos.com - Mohamed Salah antusias dengan kepindahan ke tim Liga Turki Trabzonspor. Bersama tim barunya itu, dia sudah menandatangani kontrak hingga 2028.

Mantan penyerang Liverpool tersebut mendapatkan sambutan dari ribuan pendukung yang memadati Papara Park. Mohamed Salah berterima kasih kepada mereka yang sudah datang menyambutnya.

Pada saat jumpa pers, Mohamed Salah menegaskan, akan berusaha mempersembahkan kemenangan untuk Trabzonspor. Pemain 34 tahun itu merasa tidak sabar segera bermain untuk tim kota Trabzon.

"Halo. Saya berharap bisa berbahasa Turki, tetapi saya tidak bisa. Izinkan saya mengungkapkan perasaan saya, saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kalian menunjukkan cinta yang luar biasa kemarin dan hari ini," tutur Mohamed Salah.

"Terima kasih banyak kepada kalian semua. Saya sangat bahagia. Saya di sini untuk menang. Saya tidak sabar untuk latihan dan pertandingan," kata Mohamed Salah yang dikutip dari Fanatik, Jumat (7/8).

Di sosial media, Salah juga turut memberikan reaksi gembiranya setelah pindah ke Trabzonspor. Dalam posting-an, dia ingin membuat sejarah bagi para pendukungnya.

"Let's make history," tulis dia di Instagram.

Performa Mohamed Salah di Liverpool Permainan Salah di Liga Inggris musim lalu masih sangat berbahaya. Bersama Liverpool, ia bermain dalam 27 pertandingan dengan mencetak tujuh gol dan tujuh assist.