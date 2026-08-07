Resmi Jadi Pemain Trabzonspor, Mohamed Salah Ingin Buat Sejarah

Mohamed Salah sudah ikut berlatih dengan Trabzonspor. (Dok. Trabzonspor)
JawaPos.com - Mohamed Salah antusias dengan kepindahan ke tim Liga Turki Trabzonspor. Bersama tim barunya itu, dia sudah menandatangani kontrak hingga 2028.
Mantan penyerang Liverpool tersebut mendapatkan sambutan dari ribuan pendukung yang memadati Papara Park. Mohamed Salah berterima kasih kepada mereka yang sudah datang menyambutnya.
Pada saat jumpa pers, Mohamed Salah menegaskan, akan berusaha mempersembahkan kemenangan untuk Trabzonspor. Pemain 34 tahun itu merasa tidak sabar segera bermain untuk tim kota Trabzon.
Baca Juga:Jadwal Moto3 2026, Veda Ega Pratama Siap Lahap Free Practice dan Practice di Sirkuit Silverstone
"Halo. Saya berharap bisa berbahasa Turki, tetapi saya tidak bisa. Izinkan saya mengungkapkan perasaan saya, saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kalian menunjukkan cinta yang luar biasa kemarin dan hari ini," tutur Mohamed Salah.
"Terima kasih banyak kepada kalian semua. Saya sangat bahagia. Saya di sini untuk menang. Saya tidak sabar untuk latihan dan pertandingan," kata Mohamed Salah yang dikutip dari Fanatik, Jumat (7/8).
Di sosial media, Salah juga turut memberikan reaksi gembiranya setelah pindah ke Trabzonspor. Dalam posting-an, dia ingin membuat sejarah bagi para pendukungnya.
"Let's make history," tulis dia di Instagram.
Permainan Salah di Liga Inggris musim lalu masih sangat berbahaya. Bersama Liverpool, ia bermain dalam 27 pertandingan dengan mencetak tujuh gol dan tujuh assist.
Sebagai pemain depan, Salah kerap melancarkan serangan berbahaya. Melansir laman Premier League, ia sukses melepaskan 30 tendangan dari dalam kotak penalti sepanjang musim lalu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi