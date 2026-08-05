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Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.40 WIB

Mohamed Salah Dikabarkan Sepakat Bergabung dengan Trabzonspor melalui Status Bebas Transfer

Mohamed Salah (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com – Mohamed Salah dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Trabzonspor dengan status bebas transfer setelah mengakhiri masa baktinya bersama Liverpool.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Penyerang asal Mesir berusia 34 tahun itu disebut memilih melanjutkan kariernya di Liga Super Turki sebagai tantangan baru pada musim mendatang.

Kepindahan tersebut menjadi salah satu transfer paling menyita perhatian pada bursa transfer musim panas Eropa.

Salah dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun yang berlaku hingga Juni 2028. Nilai kontrak tersebut mencapai sekitar EUR 17 juta atau setara sekitar Rp322 miliar,

Kesepakatan itu menjadikan Salah sebagai salah satu pemain dengan nilai kontrak tertinggi yang didatangkan Trabzonspor pada musim ini.

Pemain tim nasional Mesir tersebut dijadwalkan bertolak ke Turki untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak secara resmi.

Sebelumnya, Salah sempat dikaitkan dengan Beşiktaş, tetapi proses negosiasi dilaporkan tidak mencapai kesepakatan. Situasi tersebut kemudian membuka jalan bagi Trabzonspor untuk mengamankan tanda tangan sang penyerang.

Kehadiran Salah dinilai menjadi tambahan kekuatan penting bagi Trabzonspor dalam menghadapi persaingan Liga Super Turki. Transfer tersebut juga memperkuat daya tarik kompetisi Turki yang dalam beberapa musim terakhir berhasil mendatangkan sejumlah pemain bintang dari berbagai liga Eropa.

Debut Mohamed Salah bersama Trabzonspor kini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan para pencinta sepak bola.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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