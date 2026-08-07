Drama Keuangan Ebbsfleet United Bikin Klub Diskors Jelang Musim Baru

JawaPos.com - Krisis finansial yang melanda Ebbsfleet United berbuntut panjang. Klub asal Kent tersebut resmi dijatuhi sanksi skorsing oleh National League, sehingga tiga pertandingan pertama mereka pada musim 2026/2027 harus ditunda.

Keputusan itu diumumkan hanya beberapa hari sebelum kompetisi dimulai. Kabar tersebut menjadi pukulan telak bagi Ebbsfleet United yang seharusnya memulai perjuangan di National League South akhir pekan ini.

Namun, alih-alih bersiap menjalani laga perdana, klub justru harus menghadapi persoalan administrasi dan keuangan yang mengancam kelangsungan mereka di kompetisi.

National League menjelaskan bahwa keputusan skorsing diambil setelah Komite Kepatuhan dan Lisensi melakukan peninjauan terhadap kondisi finansial klub.

Dari hasil evaluasi, Ebbsfleet dinilai belum mampu memberikan jaminan bahwa mereka sanggup memenuhi seluruh kewajiban keuangan selama musim 2026/2027 berlangsung.

Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah tunggakan pembayaran pajak sejak April 2026. Persoalan tersebut bahkan dilaporkan telah membuat HM Revenue & Customs (HMRC), otoritas pajak Inggris, mengajukan permohonan likuidasi atau winding-up petition terhadap klub.

National League pun memberikan tenggat waktu hingga 18 Agustus 2026 bagi Ebbsfleet untuk menunjukkan bukti bahwa seluruh kewajiban finansial dapat diselesaikan.

Setelah itu, komite akan kembali menggelar rapat pada 19 Agustus guna menentukan apakah skorsing bisa dicabut atau justru diperpanjang.