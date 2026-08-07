Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 7 Agustus 2026 | 17.38 WIB

Drama Keuangan Ebbsfleet United Bikin Klub Diskors Jelang Musim Baru

Stadion Ebbsfleet United. (istimewa) - Image

Stadion Ebbsfleet United. (istimewa)

JawaPos.com - Krisis finansial yang melanda Ebbsfleet United berbuntut panjang. Klub asal Kent tersebut resmi dijatuhi sanksi skorsing oleh National League, sehingga tiga pertandingan pertama mereka pada musim 2026/2027 harus ditunda.

Keputusan itu diumumkan hanya beberapa hari sebelum kompetisi dimulai. Kabar tersebut menjadi pukulan telak bagi Ebbsfleet United yang seharusnya memulai perjuangan di National League South akhir pekan ini.

Namun, alih-alih bersiap menjalani laga perdana, klub justru harus menghadapi persoalan administrasi dan keuangan yang mengancam kelangsungan mereka di kompetisi.

National League menjelaskan bahwa keputusan skorsing diambil setelah Komite Kepatuhan dan Lisensi melakukan peninjauan terhadap kondisi finansial klub.

Dari hasil evaluasi, Ebbsfleet dinilai belum mampu memberikan jaminan bahwa mereka sanggup memenuhi seluruh kewajiban keuangan selama musim 2026/2027 berlangsung.

Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah tunggakan pembayaran pajak sejak April 2026. Persoalan tersebut bahkan dilaporkan telah membuat HM Revenue & Customs (HMRC), otoritas pajak Inggris, mengajukan permohonan likuidasi atau winding-up petition terhadap klub.

National League pun memberikan tenggat waktu hingga 18 Agustus 2026 bagi Ebbsfleet untuk menunjukkan bukti bahwa seluruh kewajiban finansial dapat diselesaikan.

Setelah itu, komite akan kembali menggelar rapat pada 19 Agustus guna menentukan apakah skorsing bisa dicabut atau justru diperpanjang.

Selama proses tersebut berlangsung, Ebbsfleet dipastikan tidak dapat memainkan tiga pertandingan pembuka musim.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Karier Baru Wasit Liga Inggris! Anthony Taylor Resmi Jabat Direktur Perwasitan Elite Federasi Turki - Image
Sepak Bola Dunia

Karier Baru Wasit Liga Inggris! Anthony Taylor Resmi Jabat Direktur Perwasitan Elite Federasi Turki

Rabu, 5 Agustus 2026 | 18.40 WIB

20 Daftar Lengkap Gaji Pelatih Liga Inggris, Nomor 6 Baru Saja Sambangi Jakarta - Image
Sepak Bola Dunia

20 Daftar Lengkap Gaji Pelatih Liga Inggris, Nomor 6 Baru Saja Sambangi Jakarta

Minggu, 2 Agustus 2026 | 22.48 WIB

Peringkat Jersey Kandang Kontestan Liga Inggris 2026/2027, Alasan Manchester United di Posisi 11 - Image
Sepak Bola Dunia

Peringkat Jersey Kandang Kontestan Liga Inggris 2026/2027, Alasan Manchester United di Posisi 11

Minggu, 2 Agustus 2026 | 19.15 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore