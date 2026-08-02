20 Daftar Lengkap Gaji Pelatih Liga Inggris, Nomor 6 Baru Saja Sambangi Jakarta

Xabi Alonso, Enzo Maresca, dan Mikel Arteta tercatat mendapatkan gaji besar setiap pekannya di Liga Inggris. (istimewa)
JawaPos.com - Dengan gaji dapat mengubah hidup di dunia sepak bola, manajer alias pelatih Liga Premier atau Liga Inggris menghadapi tekanan intens untuk mencapai hasil. Jutaan poundsterling dipertaruhkan sepanjang musim, dan para eksekutif seringkali mencoba mengurangi kerugian mereka dengan sekadar menyelamatkan muka.
Meskipun sifat picik pemilik klub sepak bola bisa kejam, para manajer mendapatkan kompensasi besar untuk waktu mereka melatih. Bahkan, bagi mereka yang kesulitan mempertahankan kredibilitas.
Beberapa di antara pelatih mengetahui sifat kejam ini dengan cara yang sulit, sementara beberapa lainnya diberi waktu yang cukup untuk membalikkan keadaan. Tetapi, pada akhirnya, tidak ada manajer yang mengeluh tentang jumlah uang yang masuk ke kantong mereka setiap pekannya.
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Kontrak awal mereka sangat menggiurkan, di mana manajer Liga Premier paling bergengsi mendapatkan gaji tertinggi secara global. Lagipula, Liga Premier mendominasi sebagian besar Deloitte's Football Money League – dan pertumbuhan permintaan untuk sepak bola papan atas Inggris ini diimbangi dengan investasi yang lebih tinggi.
Dengan demikian, tidak mengherankan melihat beberapa gaji manajer di sana.
20. Gary O'Neil (Ipswich Town)
GBP 2 juta / Rp 48,6 miliar
Setelah dua periode melatih di Liga Premier, Gary O'Neil kembali dan ditugaskan untuk mencoba mempertahankan Ipswich Town di kasta tertinggi. Ia menggantikan Kieran McKenna, yang meninggalkan posisinya meskipun berhasil mengembalikan Tractor Boys ke kasta tertinggi pada percobaan pertama.
O'Neil sebelumnya bertanggung jawab atas klub Prancis Strasbourg sebelum setuju untuk menggantikan McKenna pada Juli 2026. Ia memang memiliki rekam jejak kesuksesan dalam pertarungan menghindari degradasi, setelah menyelamatkan Bournemouth pada 2023.
19. Daniel Farke (Leeds United)
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