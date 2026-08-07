Skandal Proyek Rp 320 Triliun Terkait Piala Dunia, FIFA Akui Kesalahan Besar

Presiden FIFA Gianni Infantino. (Instagram @gianni_infantino)
JawaPos.com - FIFA akhirnya mengakui adanya kekeliruan dalam proses penyusunan proyek FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah rencana ambisius yang sempat disiapkan untuk membuka peluang investasi swasta pada hak komersial Piala Dunia.
Setelah menuai kritik dari berbagai pihak, proyek bernilai sekitar USD 20 miliar atau setara lebih dari Rp 320 triliun itu resmi dibatalkan.
Pengakuan tersebut disampaikan FIFA dalam pertemuan yang berlangsung di Rabat, Maroko, Rabu (6/8/2026).
Melalui pernyataan resminya, federasi sepak bola dunia itu mengakui bahwa komunikasi selama proses pembahasan proyek belum berjalan secara ideal, sehingga memunculkan kesalahpahaman di kalangan asosiasi anggota.
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FIFA menegaskan sejak awal tidak pernah berniat mengesampingkan peran asosiasi anggota dalam pembahasan proyek tersebut.
Namun, organisasi yang dipimpin Gianni Infantino itu mengakui proses penyampaiannya seharusnya dilakukan dengan lebih terbuka dan terstruktur, terlebih setelah dokumen terkait proposal bocor ke media.
Sebagai bentuk tanggung jawab, FIFA juga mengirimkan surat kepada Dewan FIFA dan seluruh asosiasi anggotanya.
Dalam surat itu, organisasi tersebut menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan yang terjadi sekaligus berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengambilan keputusan dan komunikasi internal.
Hasil evaluasi itu nantinya akan dipresentasikan dalam rapat Dewan FIFA berikutnya sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola organisasi.
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