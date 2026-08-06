Efek Kemenangan 3-0 atas Indonesia di Piala AFF, Penjualan Tiket Vietnam vs Kamboja Diserbu!

JawaPos.com - Euforia sepak bola tengah menyelimuti rakyat Vietnam menjelang laga lanjutan Grup A ASEAN Cup 2026 menghadapi Kamboja.

Antusiasme pendukung The Golden Star Warriors terlihat dari ramainya pembelian tiket pertandingan yang akan digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Jumat (7/8/2026).

Sejumlah foto yang beredar di media sosial memperlihatkan antrean suporter yang datang untuk mendapatkan tiket pertandingan.

Tingginya minat penonton tidak lepas dari hasil yang diraih Vietnam pada laga sebelumnya saat menundukkan Timnas Indonesia dengan skor meyakinkan 3-0.

Kemenangan tersebut diraih Vietnam pada Senin (3/8/2026) di Stadion Pakansari, Bogor. Tim tamu langsung tampil agresif sejak menit awal dan membuka keunggulan melalui Van Vi Nguyen pada menit keenam. Tekanan terus berlanjut hingga Hai Long Nguyen menggandakan keunggulan pada menit ke-15.

Indonesia berusaha bangkit pada babak kedua, tetapi pertahanan Vietnam tampil disiplin dan sulit ditembus. Rafaelson kemudian memastikan kemenangan timnya setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-71 sekaligus menutup pertandingan dengan skor 3-0.

Hasil itu menjadi modal berharga bagi Vietnam untuk melanjutkan perjuangan di fase grup. Tambahan tiga poin membuat mereka kokoh di puncak klasemen Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Posisi tersebut membuka peluang besar bagi Vietnam untuk melangkah ke babak berikutnya apabila mampu kembali meraih hasil positif saat menghadapi Kamboja.