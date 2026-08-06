Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.22 WIB

Efek Kemenangan 3-0 atas Indonesia di Piala AFF, Penjualan Tiket Vietnam vs Kamboja Diserbu!

Selebrasi para pemain Vietnam usai membobol gawang Indonesia pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.con) - Image

Selebrasi para pemain Vietnam usai membobol gawang Indonesia pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.con)

JawaPos.com - Euforia sepak bola tengah menyelimuti rakyat Vietnam menjelang laga lanjutan Grup A ASEAN Cup 2026 menghadapi Kamboja. 

Antusiasme pendukung The Golden Star Warriors terlihat dari ramainya pembelian tiket pertandingan yang akan digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Jumat (7/8/2026).

Sejumlah foto yang beredar di media sosial memperlihatkan antrean suporter yang datang untuk mendapatkan tiket pertandingan. 

Tingginya minat penonton tidak lepas dari hasil yang diraih Vietnam pada laga sebelumnya saat menundukkan Timnas Indonesia dengan skor meyakinkan 3-0.

Kemenangan tersebut diraih Vietnam pada Senin (3/8/2026) di Stadion Pakansari, Bogor. Tim tamu langsung tampil agresif sejak menit awal dan membuka keunggulan melalui Van Vi Nguyen pada menit keenam. Tekanan terus berlanjut hingga Hai Long Nguyen menggandakan keunggulan pada menit ke-15.

Indonesia berusaha bangkit pada babak kedua, tetapi pertahanan Vietnam tampil disiplin dan sulit ditembus. Rafaelson kemudian memastikan kemenangan timnya setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-71 sekaligus menutup pertandingan dengan skor 3-0.

Hasil itu menjadi modal berharga bagi Vietnam untuk melanjutkan perjuangan di fase grup. Tambahan tiga poin membuat mereka kokoh di puncak klasemen Grup A dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Posisi tersebut membuka peluang besar bagi Vietnam untuk melangkah ke babak berikutnya apabila mampu kembali meraih hasil positif saat menghadapi Kamboja. 

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga diprediksi menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad asuhan Vietnam.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Timnas Indonesia Wajib Kalahkan Singapura demi Lolos Semifinal Piala AFF, John Herdman Tak Menyerah - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Wajib Kalahkan Singapura demi Lolos Semifinal Piala AFF, John Herdman Tak Menyerah

Rabu, 5 Agustus 2026 | 14.53 WIB

Timnas Indonesia Ingin Menang! Reaksi Rizky Ridho usai Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Ingin Menang! Reaksi Rizky Ridho usai Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 | 07.10 WIB

Dikritik Netizen, Nadeo Argawinata Tidak Menutup Kolom Komentar akun Instagram - Image
Sepak Bola Indonesia

Dikritik Netizen, Nadeo Argawinata Tidak Menutup Kolom Komentar akun Instagram

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore