Posisi Tijjani Reijnders di Manchester City Tuai Sorotan Seiring Ketertarikan dengan Juventus

JawaPos.com – Juventus dilaporkan masih menjadikan Tijjani Reijnders sebagai target utama pada bursa transfer musim panas setelah gelandang asal Belanda tersebut menjalani satu musim bersama Manchester City.

Dilansir dari laman One Football pada Rabu (5/8), Klub asal Italia itu disebut tengah menyiapkan skema peminjaman berbayar disertai opsi pembelian permanen senilai EUR 30 juta atau sekitar Rp660 miliar.

Ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa Juventus masih menilai Reijnders sebagai sosok yang mampu memperkuat lini tengah mereka pada musim mendatang.

Manchester City sebelumnya merekrut Reijnders dari AC Milan dengan nilai transfer sekitar EUR 46 juta atau setara Rp1,01 triliun. Meski sempat tampil menjanjikan pada awal musim, kesempatan bermain Reijnders berkurang pada paruh kedua kompetisi sehingga memunculkan spekulasi mengenai masa depannya.

Selama musim debutnya bersama Manchester City, ia mencatatkan tujuh gol dan tujuh assist dari 47 penampilan di berbagai ajang.

Juventus dikabarkan memilih skema peminjaman dengan opsi pembelian agar dapat mengevaluasi performa Reijnders sebelum mengambil keputusan permanen. Di sisi lain, Manchester City masih berada dalam fase penyusunan skuad di bawah pelatih Enzo Maresca, termasuk setelah kedatangan sejumlah pemain baru di lini tengah.

Situasi tersebut membuat peluang kepindahan Reijnders tetap terbuka, meski belum ada kesepakatan resmi antara kedua klub.