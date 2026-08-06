Posisi Tijjani Reijnders di Manchester City Tuai Sorotan Seiring Ketertarikan dengan Juventus

Tijjani Reijnders (Instagram @tijjanireijnders)
JawaPos.com – Juventus dilaporkan masih menjadikan Tijjani Reijnders sebagai target utama pada bursa transfer musim panas setelah gelandang asal Belanda tersebut menjalani satu musim bersama Manchester City.
Dilansir dari laman One Football pada Rabu (5/8), Klub asal Italia itu disebut tengah menyiapkan skema peminjaman berbayar disertai opsi pembelian permanen senilai EUR 30 juta atau sekitar Rp660 miliar.
Ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa Juventus masih menilai Reijnders sebagai sosok yang mampu memperkuat lini tengah mereka pada musim mendatang.
Manchester City sebelumnya merekrut Reijnders dari AC Milan dengan nilai transfer sekitar EUR 46 juta atau setara Rp1,01 triliun. Meski sempat tampil menjanjikan pada awal musim, kesempatan bermain Reijnders berkurang pada paruh kedua kompetisi sehingga memunculkan spekulasi mengenai masa depannya.
Selama musim debutnya bersama Manchester City, ia mencatatkan tujuh gol dan tujuh assist dari 47 penampilan di berbagai ajang.
Juventus dikabarkan memilih skema peminjaman dengan opsi pembelian agar dapat mengevaluasi performa Reijnders sebelum mengambil keputusan permanen. Di sisi lain, Manchester City masih berada dalam fase penyusunan skuad di bawah pelatih Enzo Maresca, termasuk setelah kedatangan sejumlah pemain baru di lini tengah.
Situasi tersebut membuat peluang kepindahan Reijnders tetap terbuka, meski belum ada kesepakatan resmi antara kedua klub.
Meski diminati Juventus, Reijnders masih memperoleh kepercayaan tampil selama rangkaian pramusim Manchester City. Kehadirannya dinilai tetap penting mengingat persaingan di lini tengah dan ketidakpastian komposisi skuad menjelang penutupan bursa transfer.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi