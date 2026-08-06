Manchester City Awali Tur Pramusim dengan Kemenangan Meyakinkan Atas K-League All Stars

JawaPos.com – Manchester City meraih kemenangan 3-1 atas K-League All Stars dalam pertandingan persahabatan pramusim yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan.

Dilansir dari laman Manchester Evening News pada Kamis (6/8), Tim asuhan Enzo Maresca tampil efektif dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan, terutama pada babak pertama.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Manchester City dalam melanjutkan persiapan menghadapi musim baru.

Manchester City membuka keunggulan melalui gol Rayan Ait-Nouri setelah memanfaatkan umpan Antoine Semenyo. Namun, K-League All Stars mampu menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian melalui Kim Dae-Won yang berhasil menaklukkan penjaga gawang lawan.

Skor kembali berubah setelah Tijjani Reijnders mencetak gol pada menit ke-20 berkat umpan tumit Antoine Semenyo.

Manchester City memperbesar keunggulan sebelum turun minum melalui Divin Mubama yang memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Semenyo. Memasuki babak kedua, kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain sehingga tempo pertandingan sedikit menurun.

Manchester City sempat mencetak gol tambahan melalui Jeremy Monga, tetapi dianulir wasit karena terjadi handball dalam prosesnya.

Selain gol yang dianulir, Manchester City juga hampir menambah keunggulan melalui Savinho, tetapi sepakannya hanya membentur tiang gawang. Meski demikian, keunggulan 3-1 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.