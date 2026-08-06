Mallorca Tundukkan PSG 3 Gol Tanpa Balas dalam Pertandingan Pramusim 2026/27

PSG vs Mallorca dalam laga persahabatan pramusim 2026/27 (Ici Cest Paris)
JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) mengawali persiapan musim baru dengan menelan kekalahan 0-3 dari Mallorca dalam pertandingan persahabatan pramusim di Stadion Mallorca Son Moix, Spanyol.
Dilansir dari laman Ici Cest Paris pada Kamis (6/8), Laga tersebut menjadi penampilan perdana PSG setelah lebih dari dua bulan sejak menjuarai Liga Champions UEFA.
Meskipun sempat menciptakan beberapa peluang pada awal pertandingan, tim asuhan Luis Enrique gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol.
Mallorca membuka keunggulan melalui gol Zito Luvumbo pada menit ke-21 setelah memanfaatkan peluang di depan gawang PSG. Menjelang turun minum, Jan Virgili menggandakan keunggulan tuan rumah sehingga Mallorca menutup babak pertama dengan skor 2-0.
PSG berusaha memberikan respons, tetapi sejumlah peluang yang diperoleh belum mampu mengubah keadaan.
Memasuki babak kedua, Mallorca kembali menambah keunggulan melalui sundulan Antonio Raíllo yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Tim tuan rumah bahkan hampir mencetak gol keempat, tetapi penyelamatan Lucas Chevalier berhasil menggagalkan peluang tersebut.
Luis Enrique kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda untuk menjalani debut bersama tim utama.
Meski sejumlah pemain akademi memperoleh kesempatan tampil, PSG tetap gagal memperkecil ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Luis Enrique mengingat skuadnya masih berada dalam tahap awal persiapan pramusim.
PSG selanjutnya dijadwalkan menghadapi Manchester United dalam pertandingan persahabatan berikutnya sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru.
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