Everton Resmi Gaet Christian Norgaard dari Arsenal, Nilai Transfer Ditaksir Rp 165 Miliar

JawaPos.com - Everton resmi mengumumkan perekrutan gelandang timnas Denmark Christian Norgaard dari Arsenal pada Kamis (6/8). Pemain berusia 32 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun hingga akhir Juni 2028 dengan nilai transfer yang tidak diungkap untuk publik. Meskipun demikian, Irish Examiner melaporkan bahwa nilai kesepakatan itu mencapai EUR 8 juta (sekitar Rp 165 miliar).

Meski mencatatkan 41 caps bersama timnas Denmark dan meraih trofi Premier League 2025/2026 bersama Arsenal, peran Norgaard musim lalu relatif terbatas. Pasalnya, gelandang bertahan itu hanya dipercaya satu kali sebagai starter dari tujuh laga yang dilakoninya.

Norgaard sendiri menjadi rekrutan keempat Everton pada bursa transfer musim panas ini setelah kedatangan Merlin Rohl, Tyrique George, dan Hayden Hackney. Dalam pernyataan resminya, Norgaard mengaku antusias bergabung dengan klub berjuluk The Toffees itu. Norgaard menyebut keputusannya didorong keinginan untuk mendapatkan peran yang lebih besar di lapangan.

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“Saya merasa luar biasa. Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Everton. Ada banyak faktor yang memengaruhi. Saya merasa membutuhkan perubahan dan ingin memainkan peran yang lebih besar. Setelah berbicara dengan David Moyes dan pihak klub lainnya, saya tertarik dengan proyek yang sedang dibangun di sini,” ujar Norgaard dikutip sari situs resmi kub.

Sang pemain juga menyoroti atmosfer suporter Everton yang menurutnya menjadi salah satu daya tarik utama. Pengalaman bermain melawan Everton pun meninggalkan kesan mendalam baginya. “Ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya dan saya akan berupaya sebaik mungkin, tidak hanya pada hari pertandingan, tetapi juga dalam keseharian untuk selalu mengingat betapa berartinya hal ini bagi para pendukung klub. Saya akan selalu memegang teguh pola pikir untuk mewakili klub ini dengan cara sebaik-baiknya,” kata Norgaard.

Sementara itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan apresiasi atas kontribusi Norgaard selama berseragam The Gunners. “Dia memainkan peran luar biasa bagi kami. Ketika saya membawanya ke sini, saya katakan bahwa dia bisa menjadi pemain perekat tim. Dia punya kemampuan luar biasa untuk menyatukan pemain lain dan menjaga standar tetap tinggi,” kata Arteta usai pertandingan pramusim Arsenal melawan Real Betis dikutip dari ESPN.