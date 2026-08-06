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Risma Azzah Fatin
Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.07 WIB

Masa Depan Tijjani Reijnders Jadi Sorotan Usai Manchester City Bandrol Nilai Transfer Rp 1,2 Triliun

Tijjani Reijnders (Instagram @tijjanireijnders) - Image

Tijjani Reijnders (Instagram @tijjanireijnders)

JawaPos.com – Tijjani Reijnders dikabarkan menjadi salah satu pemain yang menarik minat serius pada bursa transfer musim panas, dengan Nottingham Forest disebut sebagai peminat terdepan.

Dilansir dari laman Goal pada Kamis (6/8), Manchester City dilaporkan bersedia melepas gelandang asal Belanda tersebut apabila menerima tawaran senilai EUR 64 juta atau sekitar Rp1,22 triliun. Nilai tersebut menjadi harga yang dipatok The Citizens setelah Reijnders menjalani satu musim bersama klub.

Reijnders didatangkan Manchester City dari AC Milan pada musim panas lalu dengan nilai transfer EUR 55 juta atau sekitar Rp1,05 triliun.

Gelandang berusia 28 tahun itu sempat tampil impresif pada awal musim sebelum kehilangan tempat utama dan lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Meski demikian, kontraknya bersama Manchester City masih berlaku hingga pertengahan 2030.

Nottingham Forest dikabarkan telah memasukkan nama Reijnders ke dalam daftar prioritas transfer untuk memperkuat lini tengah. Selain Nottingham Forest, Newcastle United dan Atletico Madrid juga sebelumnya disebut memantau situasi sang pemain.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang tercapai antara Manchester City dan klub peminat.

Sepanjang musim lalu, Reijnders mencatatkan 2.810 menit bermain bersama Manchester City di berbagai kompetisi. Ia menyumbangkan tujuh gol, termasuk lima gol di Liga Inggris, serta delapan assist yang memperlihatkan kontribusinya bagi tim.

Apabila transfer senilai EUR 64 juta atau Rp 1,22 triliun terealisasi, Manchester City berpeluang memperoleh keuntungan dari penjualan gelandang internasional Belanda tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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