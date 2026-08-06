Napoli Tampil Meyakinkan Saat Mengalahkan Osasuna 2-1 Pada Laga Pramusim

JawaPos.com – Napoli meraih kemenangan 2-1 atas Osasuna dalam pertandingan persahabatan pramusim yang berlangsung di Castel di Sangro.

Dilansir dari laman One Football pada Kamis (6/8), Tim asuhan Massimiliano Allegri tampil solid dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak babak pertama. Matteo Politano dan Lorenzo Lucca menjadi penentu kemenangan Napoli melalui masing-masing satu gol.

Napoli membuka keunggulan melalui Matteo Politano yang menyambut umpan silang Leonardo Spinazzola dengan tendangan voli ke sudut gawang. Tim asal Italia itu terus menekan pertahanan Osasuna dan menciptakan beberapa peluang berbahaya sepanjang babak pertama.

Meski demikian, keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum setelah lini belakang Napoli mampu meredam serangan lawan.

Memasuki babak kedua, Lorenzo Lucca yang masuk sebagai pemain pengganti langsung memberikan dampak positif bagi tim. Penyerang tersebut berhasil menggandakan keunggulan Napoli setelah memanfaatkan umpan Andre-Frank Zambo Anguissa.

Osasuna terus memberikan perlawanan hingga akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Ante Budimir pada penghujung pertandingan.

Napoli masih memiliki peluang untuk menambah gol, tetapi sejumlah kesempatan gagal dimanfaatkan dengan maksimal. Meski Osasuna terus menekan hingga peluit akhir dibunyikan, pertahanan Napoli mampu mempertahankan keunggulan 2-1.