Gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupessy Segera Main di Kasta Teertinggi Liga Belgia

JawaPos.com - Lommel SK memastikan Joey Pelupessy tetap menjadi bagian dari skuad mereka untuk menghadapi musim 2026/2027.

Klub asal Belgia tersebut resmi mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak sang gelandang bertahan sehingga pemain Timnas Indonesia itu dipastikan melanjutkan kiprahnya bersama tim yang promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia.

Keputusan ini menjadi kabar menggembirakan bagi Joey maupun pendukung Timnas Indonesia.

Pasalnya, pemain berusia 33 tahun itu akan kembali merasakan atmosfer kompetisi level tertinggi di Belgia setelah tampil konsisten bersama Lommel sepanjang musim lalu.

Selain memastikan masa depannya di klub, Joey juga akan mengenakan nomor punggung 8 pada musim baru.

Pergantian nomor tersebut menjadi salah satu identitas baru yang akan dibawanya saat mengarungi kompetisi bersama Lommel.

Sejak bergabung dengan Lommel pada 2025, Joey langsung menjadi salah satu pemain penting di lini tengah. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa membuatnya dipercaya sebagai sosok penyeimbang permainan.

Hingga April 2026, ia telah mencatatkan 40 penampilan dan menyumbangkan tiga gol untuk klub tersebut.