Menang Tipis Lawan Chelsea, Luciano Spalletti Ingin Juventus Cetak Lebih Banyak Gol

JawaPos.com - Luciano Spalletti ingin Juventus mencetak lebih banyak gol setelah menang tipis dari Chelsea. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Kai Tak Sports Park, Hongkong, Rabu (5/8).

Kemenangan melawan Chelsea dianggap Luciano Spalletti sebagai kemajuan Juventus dalam laga pramusim. Kekompakan tim juga diperlihatkan dengan baik oleh tim asuhannya.

"Ini adalah ujian yang mencerminkan kemajuan yang telah kita capai. Saya menyukai kenyataan bahwa kita selalu bersatu sebagai tim sepanjang pertandingan, baik ketika kita berada di bawah tekanan di tepi kotak penalti maupun ketika kita melancarkan serangan balik," kata Luciano Spalletti yang dikutip laman resmi Juventus, Kamis (6/8).

Juventus berhasil menang berkat gol dari Edon Zhegrova menit ke-68. Spalletti merasa timnya harusnya bisa mencetak lebih banyak gol jika bisa memanfaatkan peluang dengan baik.

"Kita menciptakan beberapa peluang bagus dan bisa saja mencetak lebih banyak gol. Pendekatan kita selalu ditandai dengan solidaritas dan kemampuan untuk menerapkan, bersama-sama, apa yang perlu dilakukan di setiap momen pertandingan," jelas eks pelatih timnas Italia tersebut.

Di sisi lain, Spalletti juga memuji penampilan Chelsea sebagai lawannya. Menurut pelatih 67 tahun tersebut, tim asuhan Xabi Alonso itu punya kualitas untuk menerapkan sepak bola menyerang.

"Saya melihat tim yang sangat aktif dan selalu dekat dengan bola. Chelsea mampu melakukan semuanya: mereka bisa membangun serangan dari belakang, mereka bisa mencetak gol, dan mereka benar-benar bisa mendorong permainan ke depan dalam hal tempo dan kecepatan. Mereka adalah tim kelas atas dan, karena alasan itulah, penting bagi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi situasi-situasi ini," pungkas Spalletti.