Mykhailo Mudryk Kembali Bermain, Xabi Alonso Akui Jadi Momen Emosional di Chelsea

Mykhailo Mudryk akhirnya kembali bermain untuk Chelsea setelah menjalani masa larangan bermain akibat kasus doping. Penampilan singkatnya saat menghadapi Juventus menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam laga pramusim The Blues.

Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku ikut terharu melihat pemain sayap asal Ukraina itu kembali merumput setelah absen dalam waktu yang panjang.

Mudryk masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 menggantikan Nicolas Jackson dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Juventus di Kai Tak Stadium, Kowloon, Hong Kong, Rabu (5/8).

"Saya sangat senang untuknya. Ini momen yang emosional bagi semua orang di klub melihat dia kembali. Sebelum pertandingan saya sudah memberi tahu bahwa ia akan bermain sekitar 10 hingga 15 menit. Dia sangat antusias. Setelah periode yang panjang, kembali ke lapangan merupakan perasaan yang luar biasa," ujar Alonso dikutip dari ESPN.

Pemain berusia 25 tahun itu terakhir kali tampil dalam pertandingan resmi pada November 2024 sebelum tersandung kasus doping. Mudryk dinyatakan positif mengandung meldonium dalam konsentrasi rendah dan sempat dijatuhi sanksi larangan bermain. Federasi Sepak Bola Inggris (FA) kemudian mengizinkannya kembali bermain mulai 30 Juli.

Mudryk bergabung dengan skuad Chelsea di Hong Kong pada Senin (3/8) dan langsung mengikuti sesi latihan bersama tim menjelang laga melawan Juventus.

Sejak direkrut dari Shakhtar Donetsk pada Januari 2023, Mudryk telah mencatatkan 73 penampilan dan mencetak 10 gol bersama Chelsea. Kontraknya bersama klub asal London itu masih berlaku hingga 2031.

Dalam laga tersebut, Chelsea harus mengakui keunggulan Juventus setelah Edon Zhegrova mencetak satu-satunya gol pertandingan.

Chelsea juga belum tampil dengan kekuatan penuh karena sejumlah pemain utama baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional di Piala Dunia 2026. The Blues memulai pertandingan dengan rekrutan anyar Danny Welbeck sebagai ujung tombak.