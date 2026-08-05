Xabi Alonso Fokus Merampingkan Skuad Chelsea Setelah Kedatangan Sejumlah Pemain Baru

Xabi Alonso fokus rampingkan skuad Chelsea setelah kedatangan sejumlah pemain baru (Bein Sports)
JawaPos.com – Chelsea menghadapi tantangan besar dalam menyusun komposisi tim menjelang bergulirnya musim baru setelah memiliki 41 pemain di skuad utama.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Kondisi tersebut membuat pelatih kepala Xabi Alonso harus menentukan pemain yang akan dipertahankan maupun dilepas sebelum bursa transfer ditutup.
Situasi itu juga menjadi tantangan tersendiri karena Chelsea tidak akan tampil di kompetisi antarklub Eropa pada musim ini.
Chelsea menjadi salah satu klub yang paling aktif pada bursa transfer musim panas dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Banyaknya pemain yang bergabung membuat persaingan memperebutkan tempat di tim utama semakin ketat.
Akibatnya, peluang bermain bagi sebagian pemain diperkirakan akan semakin terbatas sepanjang musim.
Xabi Alonso mengakui masih ada kemungkinan perubahan dalam komposisi skuad sebelum penutupan bursa transfer. Menurutnya, Chelsea harus tetap bersikap fleksibel dan siap mengambil keputusan dengan cepat apabila terjadi pergerakan pemain.
Sejumlah pemain juga dikabarkan berpotensi meninggalkan Stamford Bridge demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar.
Selain berupaya mengurangi jumlah pemain, Chelsea juga disebut masih mempertimbangkan penambahan amunisi baru pada beberapa posisi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan skuad yang dimiliki benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktik Xabi Alonso.
Prioritas utama Chelsea saat ini adalah membentuk tim yang lebih seimbang agar mampu bersaing secara maksimal pada kompetisi domestik musim ini.
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