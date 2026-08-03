Rumor Transfer: Franco Mastantuono Bersedia Dipinjamkan ke Klub Serie A

Pemain muda Real Madrid Franco Mastantuono kemungkinan bakal dipinjamkan demi menit bermain. (Real Madrid)
JawaPos.com - Franco Mastantuono tampaknya akan menjalani musim 2026/27 jauh dari Santiago Bernabeu. Gelandang muda asal Argentina itu disebut telah mendapat sinyal bahwa dirinya tidak masuk dalam rencana utama Jose Mourinho musim depan.
Musim debut Mastantuono bersama Real Madrid memang tidak berjalan mulus. Cedera membuat pemain berusia 18 tahun tersebut kesulitan menunjukkan potensi terbaiknya, sehingga kesempatan bermain pun menjadi sangat terbatas.
Awalnya, Mastantuono dikabarkan ingin kembali ke River Plate dengan status pinjaman. Namun, Real Madrid memiliki pandangan berbeda dan lebih memilih agar proses perkembangannya tetap berlanjut di Eropa.
Melansir Mundo Deportivo, Mastantuono bersedia menerima peminjaman ke klub Eropa, tetapi memiliki satu syarat utama: ia ingin bermain di Serie A.
Fiorentina menjadi klub yang paling serius mengejar tanda tangannya. Menariknya, klub asal Florence tersebut baru saja menghadapi Real Madrid dalam laga uji coba pramusim dan kini disebut terus menjalin komunikasi dengan sang pemain.
Selain Fiorentina, dua raksasa Italia lainnya, AC Milan dan Napoli, juga telah menunjukkan minat untuk merekrut Mastantuono. Meski begitu, keputusan akhir disebut sepenuhnya berada di tangan sang pemain.
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Mastantuono adalah kesempatan tampil di kompetisi Eropa, sesuatu yang dinilai penting untuk menunjang perkembangannya.
Saat ini pembicaraan dengan Fiorentina masih terus berlangsung. Klub Serie A tersebut memilih bersikap sabar dan tidak ingin memberikan tekanan kepada pemain muda Argentina itu.
Real Madrid melihat peminjaman Mastantuono sebagai bagian dari proses pengembangan jangka panjang, bukan langkah untuk melepasnya secara permanen.
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