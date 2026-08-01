Ciao Baresi! Pemilik Nomor 6 AC Milan Pergi Selamanya, Rossoneri Kehilangan Kapten Ikonik di Usia 66 Tahun

JawaPos.com – Kabar duka datang dari sepak bola Italia. Bek tengah legendaris sekaligus kapten ikonik AC Milan era 1980-an dan 1990-an, Franco Baresi, meninggal dunia pada usia 66 tahun.

Kabar wafatnya peraih tiga gelar Liga Champions dan enam scudetto Serie A itu diumumkan AC Milan melalui laman resmi klub pada Jumat (31/7/2026).

"AC Milan berduka atas meninggalnya Franco Baresi, yang seperti nomor punggung 6 miliknya, akan selamanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dan mendasar dari DNA serta sejarah klub," tulis AC Milan.

"Seluruh sejarah AC Milan berduka atas meninggalnya Franco Baresi. Teladan dan integritasnya akan selamanya terukir dalam DNA klub," lanjut pernyataan klub yang mengangkat Baresi sebagai wakil presiden kehormatan pada 2020.

Hingga pengumuman tersebut disampaikan, AC Milan belum mengungkap penyebab meninggalnya Baresi.

Meski demikian, mantan tandem Alessandro "Billy" Costacurta itu diketahui sempat menjalani operasi pengangkatan nodul paru-paru pada Agustus 2025.