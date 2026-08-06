Resmi! Newcastle United Tunjuk Matthias Jaissle Sebagai Pelatih Baru Gantikan Eddie Howe

JawaPos.com - Newcastle United resmi menunjuk Matthias Jaissle sebagai pelatih kepala baru menggantikan Eddie Howe pada Kamis (6/8) dengan kontrak empat tahun. Pelatih asal Jerman itu telah mulai bekerja setelah seluruh proses administrasi rampung. Jaissle bahkan sudah bertemu dengan para pemain dalam pemusatan latihan pramusim klub di La Manga, Spanyol, akhir pekan lalu.

Dilansir dari ESPN, Newcastle dilaporkan harus membayar kompensasi lebih dari GBP 9 juta (sekitar Rp 216 miliar) kepada Al Ahli. Pasalnya, pada September 2025, klub raksasa Arab Saudi itu telah memperpanjang masa bakti Matthias Jaissle dengan durasi dua tahun plus opsi perpanjangan satu tahun tambahan.

Penunjukan Jaissle terjadi hanya 17 hari sebelum laga pembuka Newcastle di Premier League melawan Liverpool di St James Park pada 23 Agustus. “Sebuah kehormatan luar biasa bisa menjadi pelatih kepala Newcastle United. Ini merupakan salah satu klub terbesar di Eropa dengan sejarah, identitas, dan basis suporter yang unik. saya sangat antusias untuk merasakan langsung semangat serta ikatan itu,” ujar Jaissle dikutip dari situs resmi klub.

Baca Juga:Arsenal Percepat Negosiasi Demi Amankan Kapten Newcastle United Bruno Guimarães

Proyek jangka panjang klub menjadi alasan utama Jaissle menerima tawaran itu. “Ambisi klub, visi masa depan, dan peluang yang ada membuat tempat ini sangat menarik. Saya mengikuti perkembangan Newcastle dalam beberapa tahun terakhir dan kemajuan mereka sangat jelas terlihat. Saya sangat antusias menyongsong masa depan,” lanjut Jaissle.

Jaissle datang dengan rekam jejak yang menjanjikan. Pelatih berusia 38 tahun itu sukses membawa RB Salzburg meraih dua gelar Liga Austria secara beruntun sebelum hijrah ke Al Ahli pada 2023. Jaissle pun mencatatkan prestasi impresif dengan menjuarai Liga Champions Asia dua kali berturut-turut bersama Al Ahli.

Kepemilikan Newcastle United oleh Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi juga menjadi faktor penting dalam kesepakatan yang dilakukan. PIF sendiri mengambil alih saham mayoritas di empat klub Liga Pro Saudi, termasuk Al Ahli, pada 2023.

Chief Executive Officer (CEO) Newcastle United David Hopkinson menyebut Jaissle sebagai sosok yang tepat setelah melalui proses seleksi menyeluruh. “Matthias adalah salah satu pelatih muda paling menarik dan dihormati di sepak bola saat ini. Kami melakukan proses yang mendalam dan ia muncul sebagai kandidat terbaik dengan kualitas yang kami cari,” ujarnya.

Jaissle menggantikan Eddie Howe yang mengundurkan diri pada Jumat (31/7) setelah hampir lima tahun menangani klub. Dalam pernyataan resminya, Howe menegaskan bahwa dirinya mengundurkan diri untuk beristirahat sejenak dan mengisi kembali energi. Howe sebelumnya ditunjuk pada November 2021, tidak lama setelah konsorsium yang dipimpin Amanda Staveley mengakuisisi Newcastle United.