Usai Bajak Crysencio Summerville, Al Hilal Kini Bidik Bintang Everton Iliman Ndiaye

JawaPos.com - Al Hilal belum berhenti berburu pemain Premier League pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah sukses membajak Crysencio Summerville, klub raksasa Arab Saudi itu kini mengalihkan bidikan kepada bintang Everton, Iliman Ndiaye.

Sebelumnya, Al Hilal menggelontorkan dana sekitar GBP 68 juta untuk memboyong Summerville dari West Ham United. Kini, klub asuhan Simone Inzaghi tersebut berupaya memperkuat lini serang dengan mendatangkan Ndiaye.

Penyerang timnas Senegal itu tampil impresif bersama Everton musim lalu. Ia mencetak enam gol dan tiga assist dalam 32 penampilan di Liga Inggris.

Ndiaye juga memperkuat Senegal pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 26 tahun itu menyumbang satu gol dan dua assist sebelum Senegal tersingkir dari Belgia setelah babak perpanjangan waktu.

"Meskipun Al Hilal telah melakukan pembicaraan dengan pihak agen Ndiaye, Everton belum menerima komunikasi resmi apa pun dari klub tersebut. Sementara itu, pihak Everton sendiri juga berupaya memperpanjang kontraknya saat ini," tulis laporan talkSPORT.

Everton Berupaya Pertahankan Iliman Ndiaye Meski diminati Al Hilal, Everton masih berada di posisi yang kuat dalam negosiasi.

Ndiaye masih terikat kontrak hingga musim panas 2029 sehingga The Toffees tidak memiliki tekanan untuk melepas salah satu pemain terbaiknya.

Di tengah ketertarikan Al Hilal, Everton justru terus memperkuat skuad untuk menyambut musim 2026/2027.

Klub asal Merseyside itu telah mempermanenkan Tyrique George dan Merlin Rohl, sekaligus merekrut Hayden Hackney dari Middlesbrough dengan nilai transfer sekitar GBP 25 juta.