Christian Norgaard Segera Gabung Everton Setelah Arsenal Setujui Transfer Senilai Rp 154 Miliar

JawaPos.com – Everton mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut gelandang Christian Norgaard pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Real Broadcasting Network pada Minggu (2/8), Nilai transfer pemain internasional Denmark tersebut dilaporkan mencapai EUR 7 juta atau sekitar Rp154 miliar.

Proses kepindahan kini memasuki tahap akhir setelah kedua klub mencapai kesepakatan.

Christian Norgaard dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi bersama Everton. Gelandang berusia itu juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum transfer diumumkan secara resmi.

Kehadiran Norgaard diharapkan dapat memperkuat lini tengah Everton menjelang bergulirnya musim baru Liga Premier Inggris.

Norgaard sebelumnya bergabung dengan Arsenal setelah didatangkan dari Brentford. Namun, ia kini bersiap meninggalkan klub London Utara untuk mendapatkan peran baru bersama Everton.

Kesepakatan transfer tersebut dilaporkan telah mencapai tahap final berdasarkan informasi dari sejumlah jurnalis transfer terkemuka.

Kepergian Norgaard diyakini memberi ruang bagi Arsenal untuk mempercepat perburuan gelandang Newcastle United, Bruno Guimarães. Klub asuhan Mikel Arteta disebut ingin melanjutkan perombakan skuad dengan mendatangkan pemain internasional Brasil tersebut.