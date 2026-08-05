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Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.38 WIB

Michael Olise Dinilai Lebih Unggul daripada Lamine Yamal

Michael Olise dan Lamine Yamal (Instagram @salvationernest7) - Image

Michael Olise dan Lamine Yamal (Instagram @salvationernest7)

JawaPos.com – Mantan asisten pelatih Chelsea, Jody Morris, menilai Michael Olise tampil lebih unggul dibandingkan Lamine Yamal berdasarkan performa terkini.

Dilansir dari laman Bavarian Football Works pada Rabu (5/8), Penilaian tersebut didasarkan pada kontribusi kedua pemain sepanjang musim terakhir, bukan pada potensi mereka di masa depan. Morris juga menilai Olise layak masuk dalam jajaran pemain terbaik dunia saat ini.

Morris mengakui bahwa Lamine Yamal merupakan pemain muda dengan bakat luar biasa dan telah mencatatkan berbagai prestasi pada usia yang masih sangat muda. Namun, ia menilai performa Yamal saat ini belum cukup untuk disandingkan dengan pemain-pemain terbaik sepanjang masa.

Oleh karena itu, Morris berpendapat bahwa Olise masih berada satu tingkat di atas Yamal dalam hal penampilan saat ini.

Michael Olise dinilai menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi bersama Bayern Munich melalui kontribusinya dalam menciptakan peluang, mencetak gol, dan membongkar pertahanan lawan.

Kemampuan Olise tampil efektif dalam berbagai situasi membuatnya menjadi salah satu pemain kunci dalam skema permainan Bayern Munich. Performa tersebut menjadi alasan utama Morris menempatkan Olise di atas Yamal.

Meski demikian, Morris menegaskan bahwa penilaiannya hanya berfokus pada kondisi saat ini dan bukan pada prospek jangka panjang. Ia meyakini Lamine Yamal tetap memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia pada masa mendatang.

Namun, berdasarkan performa terkini, Michael Olise dinilai lebih lengkap, lebih konsisten, dan lebih berpengaruh di atas lapangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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