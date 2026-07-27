Strategi Transfer Crystal Palace Bikin Kagum, 4 Pemain Datangkan Keuntungan Fantastis Rp 4,9 Triliun

JawaPos.com - Crystal Palace kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu klub Liga Inggris yang piawai dalam urusan transfer pemain.

Klub asal London tersebut bukan hanya mampu menemukan talenta berbakat, tetapi juga mengembangkan mereka hingga memiliki nilai jual yang berlipat ganda.

Strategi yang diterapkan Palace selama beberapa musim terakhir terbukti memberikan keuntungan besar. Hanya dari empat pemain saja, klub berjuluk The Eagles itu berhasil mengubah investasi senilai EUR 45 juta (Rp 924,3 miliar) menjadi pemasukan sekitar EUR 240 juta (Rp 4,9 triliun).

Penjualan terbaru datang dari Eberechi Eze. Gelandang kreatif asal Inggris itu didatangkan Palace pada usia 22 tahun dengan nilai transfer sekitar EUR 18 juta.

Setelah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di skuad, Eze kemudian dilepas ke Arsenal dengan nilai transfer mencapai EUR 70 juta.

Transfer tersebut menjadi salah satu penjualan terbesar dalam sejarah Crystal Palace. Nilainya juga memperlihatkan bagaimana klub mampu meningkatkan kualitas pemain sekaligus menaikkan harga jual mereka di pasar transfer.

Keuntungan besar juga diperoleh dari Maxence Lacroix. Bek asal Prancis itu direkrut dengan biaya sekitar EUR 18 juta saat berusia 24 tahun. Penampilannya yang konsisten bersama Palace membuat Chelsea tertarik merekrutnya dengan nilai transfer mencapai EUR 62 juta.

Sementara itu, Aaron Wan-Bissaka menjadi contoh sukses hasil pembinaan akademi klub. Bek kanan asal Inggris tersebut berkembang dari tim muda Crystal Palace hingga menembus skuad utama tanpa biaya transfer.