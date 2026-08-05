Manchester City Dinilai Butuh Pemain Berpengalaman Usai Kehilangan Sejumlah Pilar Utama

JawaPos.com – Enzo Maresca menilai Manchester City perlu menambah pemain berpengalaman untuk menghadapi persaingan pada musim baru. Menurutnya, kepergian sejumlah pemain senior telah mengurangi pengalaman yang dimiliki skuad saat ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Kondisi tersebut membuat City perlu mempertimbangkan perekrutan pemain yang mampu memberikan keseimbangan di dalam tim.

Kepergian Bernardo Silva, John Stones, dan Nathan Aké menjadi salah satu alasan utama munculnya kebutuhan tersebut. Meski Manchester City telah mendatangkan beberapa pemain baru, Maresca menilai pengalaman tetap menjadi aspek penting yang harus diperkuat.

Maresca juga menegaskan kualitas skuad saat ini sudah baik, tetapi masih membutuhkan sosok berpengalaman di beberapa posisi.

Maresca mengatakan komunikasi dengan jajaran manajemen klub terus dilakukan selama bursa transfer berlangsung. Menurutnya, Manchester City akan terus mengevaluasi kebutuhan tim dan siap mengambil langkah apabila diperlukan.

Maresca kerap mengakui bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi selama jendela transfer belum ditutup.

Manchester City masih memiliki agenda pramusim sebelum memulai kompetisi resmi musim 2026–2027. Rangkaian pertandingan tersebut akan dimanfaatkan Maresca untuk mematangkan komposisi tim sekaligus menilai kebutuhan tambahan pemain.