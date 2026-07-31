Daftar Jenderal Bintang 3 Polri, Siapa Saja Memasuki Usia Pensiun Tahun Ini

JawaPos.com - Selain Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang dikabarkan mendapatkan perpanjangan tugas selama satu tahun, Korps Bhayangkara memiliki sejumlah jenderal bintang 3 yang sudah memasuki usia pensiun tahun ini. Mereka menduduki sejumlah posisi strategis. Siapa saja?

Berdasar data yang dapat diakses oleh publik, beberapa nama besar seperti Komjen Fadil Imran yang kini bertugas sebagai Atamaops Kapolri dan Komjen Karyoto yang menduduki posisi kepala Baharkam Polri akan memasuki usia pensiun atau purna tugas tahun ini.

Fadil merupakan jenderal bintang tiga Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dia satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, usianya akan genap 58 tahun pada 5 Agustus mendatang. Berbeda setahun dengan kapolri yang Mei lalu menginjak usia 57 tahun.

Serupa dengan Fadil, Karyoto juga akan memasuki usia 58 tahun pada 27 Oktober mendatang. Sehingga masa dinasnya akan berakhir dalam hitungan bulan. Meski DPR sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri yang mengatur usia pensiun perwira tinggi (pati) Polri hingga 60 tahun, namun aturan tersebut tidak berlaku untuk pati kelahiran 1968.

Hanya pati Polri kelahiran 1970 yang secara langsung mengikuti aturan terbaru usia pensiun dalam UU tersebut. Sementara pati Polri kelahiran 1969 mendapatkan perpanjangan masa kerja selama satu tahun. Selain Fadil Imran dan Karyoto, beberapa Komjen lain juga sudah memasuki usia pensiun tahun ini.

Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat yang pada 18 Agustus mendatang genap berusia 58 tahun. Kemudian Komjen Rudi Setiawan yang genap berusia 58 tahun pada 9 November mendatang.

Selain itu ada lagi Komjen Mulia Hasudungan Ritonga yang pada 10 November nanti genap memasuki usia pensiun 59 tahun.

Sementara beberapa Komjen lain yang bertugas sebagai pejabat utama atau PJU Mabes Polri seperti Komjen Syahardiantono (Kabareskrim Polri), Komjen Wahyu Widada (Irwasum Polri), Komjen Panca Putra (Kalemdiklat Polri), Komjen Yuda Gustawan (Kepala Baintelkam Polri), dan Komjen Wahyu Hadiningrat (Astamarena Kapolri, belum memasuki usia pensiun tahun ini.

Di tengah beberapa pati bintang 3 yang akan memasuki pensiun, Polri melakukan mutasi terhadap ratusan pati dan perwira menengah (pamen).